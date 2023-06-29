6月29日（农历五月十二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、进修、养宠物
忌：旅行、出海、装修、动土、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若有稳定的交往对象，可考虑婚嫁，已婚者必须小心不当的桃花。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
很多事会随着心情、想法改变，积极一点，或许会有意想不到的收获。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财富不是成功的指标，活得不快乐，有再多的钱也没用。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些事情若对他人有益，对自己无害，那么不妨照着计划进行。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
休息是为了走更长远的路，要在工作与休息之间取得平衡。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
性格决定了你的命运，只要有好的性格，你就会受到好运眷顾。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
批评他人时别太激动，中庸之道是最佳的处事方法。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
抽空陪伴家人，一顿饭、一段美好的时光，都是给家人最好的礼物。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
当感情出现问题时，最有效的解决方式不是放弃，而是沟通。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
对家人不要有偏爱之心，一定要真诚以对，才能维持家中的和谐。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
学习说话的艺术，该说的话可以多说，不该说的尽量少说。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
与其浪费时间寻找失去的东西，不如珍惜眼前所拥有的一切。