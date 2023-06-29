6月29日（农历五月十二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、进修、养宠物

忌：旅行、出海、装修、动土、置产

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若有稳定的交往对象，可考虑婚嫁，已婚者必须小心不当的桃花。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

很多事会随着心情、想法改变，积极一点，或许会有意想不到的收获。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财富不是成功的指标，活得不快乐，有再多的钱也没用。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些事情若对他人有益，对自己无害，那么不妨照着计划进行。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

休息是为了走更长远的路，要在工作与休息之间取得平衡。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

性格决定了你的命运，只要有好的性格，你就会受到好运眷顾。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

批评他人时别太激动，中庸之道是最佳的处事方法。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

抽空陪伴家人，一顿饭、一段美好的时光，都是给家人最好的礼物。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

当感情出现问题时，最有效的解决方式不是放弃，而是沟通。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

对家人不要有偏爱之心，一定要真诚以对，才能维持家中的和谐。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

学习说话的艺术，该说的话可以多说，不该说的尽量少说。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其浪费时间寻找失去的东西，不如珍惜眼前所拥有的一切。