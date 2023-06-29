每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月29日 5:00 AM

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6月29日（农历五月十二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、进修、养宠物

忌：旅行、出海、装修、动土、置产

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若有稳定的交往对象，可考虑婚嫁，已婚者必须小心不当的桃花。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

很多事会随着心情、想法改变，积极一点，或许会有意想不到的收获。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财富不是成功的指标，活得不快乐，有再多的钱也没用。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些事情若对他人有益，对自己无害，那么不妨照着计划进行。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

休息是为了走更长远的路，要在工作与休息之间取得平衡。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

性格决定了你的命运，只要有好的性格，你就会受到好运眷顾。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

批评他人时别太激动，中庸之道是最佳的处事方法。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

抽空陪伴家人，一顿饭、一段美好的时光，都是给家人最好的礼物。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

当感情出现问题时，最有效的解决方式不是放弃，而是沟通。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

对家人不要有偏爱之心，一定要真诚以对，才能维持家中的和谐。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

学习说话的艺术，该说的话可以多说，不该说的尽量少说。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其浪费时间寻找失去的东西，不如珍惜眼前所拥有的一切。

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