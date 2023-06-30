6月30日（农历五月十三）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、施济、旅行、立约、庆功
忌：诉讼、园艺、修墓
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事都要思前想后，尤其是在做重大决定时，更不可以掉以轻心。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些事含糊不得，不清楚就要想办法弄清楚，否则后患无穷。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有些事可以放胆尝试，有些事则一碰就麻烦多多，你最好三思而行。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
保持平易近人的态度，那么在你有困难时，别人就会出手帮助你。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
有心不怕迟，不管结果如何，承诺的事，你都要尽力而为。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
对过去耿耿于怀，是无法让你阔步向前的，不如努力拼搏，积极向前。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
朋友像美酒，越久越醇，只要懂得珍惜，他们就会在有困难时帮助你。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好运连连时，更应该设定长期的目标，并付出双倍的努力去实现它。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
分配工作虽重要，但有些要事仍须亲力亲为，才能避免不必要的麻烦。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
出门前要注意服饰装扮，别把自己弄得太邋遢。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
除了关心自己，也应多关心亲人、社会，才能让生活过得更充实。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
知己知彼，才能百战百胜；过于自负，只会为自己招来麻烦。