7月1日（农历五月十四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：旅行、施济、开市、立约、搬家、动土
忌：安床、庆功、议事
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
生活虽然无忧，但必须未雨绸缪，不要等到问题出现才来后悔。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
平时要多沟通、多相处，以更了解你的家人和朋友，拉近彼此的关系。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
精神无法集中时，更要注意交通安全，以免一失足成千古恨。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
理智些，过于冲动，只会使你失去一些唾手可得的好处及机会。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
批评他人时最好点到为止，给对方留些情面及台阶下台。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
进行谈判时要以双方的利益为前提，才能达到双赢的理想结局。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
有些事过了就算，别经常挂在嘴边，否则将引起别人的反感。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
从商者切勿轻易暴露自己的长期计划，以免竞争对手抄袭。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运势极佳，有利于事业的发展，千万不要让好运白白溜走。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
进可攻，退可守，是做人做事最基本的守则，切勿忽略这一点。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
处理私事时要低调些，切勿因此而影响公事。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
此刻的你，更须保留精力，蓄势待发，等到最佳时刻全力以赴。