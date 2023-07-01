7月1日（农历五月十四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：旅行、施济、开市、立约、搬家、动土

忌：安床、庆功、议事

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

生活虽然无忧，但必须未雨绸缪，不要等到问题出现才来后悔。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

平时要多沟通、多相处，以更了解你的家人和朋友，拉近彼此的关系。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

精神无法集中时，更要注意交通安全，以免一失足成千古恨。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

理智些，过于冲动，只会使你失去一些唾手可得的好处及机会。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

批评他人时最好点到为止，给对方留些情面及台阶下台。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

进行谈判时要以双方的利益为前提，才能达到双赢的理想结局。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

有些事过了就算，别经常挂在嘴边，否则将引起别人的反感。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

从商者切勿轻易暴露自己的长期计划，以免竞争对手抄袭。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运势极佳，有利于事业的发展，千万不要让好运白白溜走。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

进可攻，退可守，是做人做事最基本的守则，切勿忽略这一点。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

处理私事时要低调些，切勿因此而影响公事。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

此刻的你，更须保留精力，蓄势待发，等到最佳时刻全力以赴。