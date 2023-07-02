7月2日（农历五月十五）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、扫舍、水电维修、理发

忌：安床、旅行、求医、庆功、酿造

鼠

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

天下没有白吃的午餐，千万不要因为贪小便宜而惹来祸端！

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

过于自信或不可一世，最终可能会自食其果，惹来许多麻烦事。

虎

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

该做的还是要做，别拖泥带水，否则只会拖慢整个项目的进度。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

起伏不定的心情，会影响同事、朋友的关系，要学会控制情绪。

龙

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：吉

得意时不要忘形，否则容易落入别人所设下的陷阱。

蛇

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：吉

别太迷信，七分靠努力，三分靠运气，一切该由自己掌握。

马

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：中

不义之财切勿贪恋，做任何事之前，都要三思，循规蹈矩。

羊

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

今天不妨好好装扮一番，看起来更容光焕发，做起事来也会更起劲。

猴

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

新环境、新人事，一时之间可能适应不来，给自己多点时间吧。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别老是认为自己是受害者，乐观面对人生，才能克服重重挑战。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：中

该休息时就休息，不要勉强上班，否则只会事倍功半。

猪

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：中

事情未到完全绝望的时刻，只要努力挽救，还是有望起死回生。