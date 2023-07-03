7月3日（农历五月十六）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、开市、上任、装修、买车
忌：求医、动土、水电维修
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
遇事不要逃避，吃亏有时也是一种福气，能够增长你的见识。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
放长线，钓大鱼，过于激进反而会失去很多好机会。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些根深蒂固的观念可能是错的，不妨多聆听他人的意见。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与其贪得无厌，不如把火力集中在最有把握的事项上。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
人不犯我，我不犯人；人若犯你，你也最好回避。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
做错事就要勇敢承认，不要找借口辩解，否则将更惹人厌恶。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
天才与白痴只是一线之差，小心聪明反被聪明误。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
人生不应该留白，只要有目标，就要努力、积极地去实现它。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
与其终日胡思乱想，不如找些事情来做，才能消除心中杂念。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
不要为了小事而闷闷不乐，快乐才能为你带来健康人生。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
硬碰硬只会将关系闹僵，中庸之道是解开死结的最好方法。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
活得开心并没有方程式，只要你愿意，你就能做到。