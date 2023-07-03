每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月3日 5:00 AM

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7月3日（农历五月十六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、开市、上任、装修、买车

忌：求医、动土、水电维修

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

遇事不要逃避，吃亏有时也是一种福气，能够增长你的见识。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

放长线，钓大鱼，过于激进反而会失去很多好机会。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些根深蒂固的观念可能是错的，不妨多聆听他人的意见。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其贪得无厌，不如把火力集中在最有把握的事项上。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

人不犯我，我不犯人；人若犯你，你也最好回避。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

做错事就要勇敢承认，不要找借口辩解，否则将更惹人厌恶。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天才与白痴只是一线之差，小心聪明反被聪明误。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

人生不应该留白，只要有目标，就要努力、积极地去实现它。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

与其终日胡思乱想，不如找些事情来做，才能消除心中杂念。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

不要为了小事而闷闷不乐，快乐才能为你带来健康人生。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

硬碰硬只会将关系闹僵，中庸之道是解开死结的最好方法。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

活得开心并没有方程式，只要你愿意，你就能做到。

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