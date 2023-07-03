7月3日（农历五月十六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、开市、上任、装修、买车

忌：求医、动土、水电维修

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

遇事不要逃避，吃亏有时也是一种福气，能够增长你的见识。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

放长线，钓大鱼，过于激进反而会失去很多好机会。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些根深蒂固的观念可能是错的，不妨多聆听他人的意见。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其贪得无厌，不如把火力集中在最有把握的事项上。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

人不犯我，我不犯人；人若犯你，你也最好回避。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

做错事就要勇敢承认，不要找借口辩解，否则将更惹人厌恶。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天才与白痴只是一线之差，小心聪明反被聪明误。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

人生不应该留白，只要有目标，就要努力、积极地去实现它。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

与其终日胡思乱想，不如找些事情来做，才能消除心中杂念。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

不要为了小事而闷闷不乐，快乐才能为你带来健康人生。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

硬碰硬只会将关系闹僵，中庸之道是解开死结的最好方法。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

活得开心并没有方程式，只要你愿意，你就能做到。