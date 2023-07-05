7月5日（农历五月十八）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发
忌：立约、水电维修、投资、交易、酿造
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
事情没有想象般严重，只要放轻松，问题自然迎刃而解。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
乱发脾气会暴露你自控力弱，奉劝你勿因一时之气而激怒贵人。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
当别人语气不好时，切勿硬碰硬，最重要的是先让彼此冷静。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
虽说酒逢知己千杯少，但若有外人在场，就得小心说话。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
好好休息，让自己体力更充沛，并为明天的忙碌做好准备。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
别人的批评，不该成为你生气的理由，把它当成一堂课吧。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
劝人用嘴就好，过于热心，反而会让人对你产生不必要的误会。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要一直活在痛苦的记忆中，未来才会变得更美好。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
善用金钱，该花的才花，并把所有花费纪录下来。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
要出外旅行的朋友，须事先做好准备，若感不适，要尽快就医。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
处理感情纠纷时，要懂得避重就轻，有些事要装作不知道。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
失恋虽让人难受，但你必须赶快振作起来，别深陷其中。