7月5日（农历五月十八）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发

忌：立约、水电维修、投资、交易、酿造

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事情没有想象般严重，只要放轻松，问题自然迎刃而解。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

乱发脾气会暴露你自控力弱，奉劝你勿因一时之气而激怒贵人。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

当别人语气不好时，切勿硬碰硬，最重要的是先让彼此冷静。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽说酒逢知己千杯少，但若有外人在场，就得小心说话。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

好好休息，让自己体力更充沛，并为明天的忙碌做好准备。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

别人的批评，不该成为你生气的理由，把它当成一堂课吧。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

劝人用嘴就好，过于热心，反而会让人对你产生不必要的误会。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要一直活在痛苦的记忆中，未来才会变得更美好。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

善用金钱，该花的才花，并把所有花费纪录下来。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

要出外旅行的朋友，须事先做好准备，若感不适，要尽快就医。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

处理感情纠纷时，要懂得避重就轻，有些事要装作不知道。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

失恋虽让人难受，但你必须赶快振作起来，别深陷其中。