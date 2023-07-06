7月6日（农历五月十九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、施济、求医、装修、扫舍、动土

忌：园艺、投资、美容

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

向别人发脾气时，很难避免别人出言不逊，凡事宜以和为贵。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

笑口常开有助更进一步提升你的运势，同时吸引更多开心的人。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

许多烦人的问题困扰着你，放轻松，也许解决的方式并不困难。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

用钱要谨慎，入不敷出的胡乱消费只会加重日后的经济负担。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

待人处世随和些，任性只会导致你跟机会擦身而过。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若觉得自己无法做到，就不该答应别人。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

过于时髦的打扮能引起众人的目光，但也容易成为攻击的目标。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若没人肯承当责任，你就暂时将之搁下，先将问题解决。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

偶尔吃点小亏并不算什么，别因执着于小小的得失而误了大事。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

被迫充当和事老时，千万别偏袒任何一方，聆听才是最重要的。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与家人享用晚餐时，一定要把所有工作烦恼抛到九霄云外。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与亲友相处时，若把话说得太尽，就会断了自己的后路。