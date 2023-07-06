7月6日（农历五月十九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安床、施济、求医、装修、扫舍、动土
忌：园艺、投资、美容
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
向别人发脾气时，很难避免别人出言不逊，凡事宜以和为贵。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
笑口常开有助更进一步提升你的运势，同时吸引更多开心的人。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
许多烦人的问题困扰着你，放轻松，也许解决的方式并不困难。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
用钱要谨慎，入不敷出的胡乱消费只会加重日后的经济负担。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
待人处世随和些，任性只会导致你跟机会擦身而过。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若觉得自己无法做到，就不该答应别人。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
过于时髦的打扮能引起众人的目光，但也容易成为攻击的目标。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若没人肯承当责任，你就暂时将之搁下，先将问题解决。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
偶尔吃点小亏并不算什么，别因执着于小小的得失而误了大事。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
被迫充当和事老时，千万别偏袒任何一方，聆听才是最重要的。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与家人享用晚餐时，一定要把所有工作烦恼抛到九霄云外。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与亲友相处时，若把话说得太尽，就会断了自己的后路。