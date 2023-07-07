7月7日（农历五月二十）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

等了又等，还是得不到你要的结果，是时候考虑换个目标了。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

工作的时候专心，玩乐的时候尽兴，力求把所有事情做到最好。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

无论对错，最重要的是让别人有提出看法的机会。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

处理人际关系时，要十分小心，且赏罚要分明，才能受人敬重。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

对自己要有信心，别因他人的三言两语，而改变原先的立场。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多想一些开心的事，心情自然变好，好运也会跟着到来。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

直觉不一定可靠，有时多听听属下的意见，对解决问题更有效。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

实现梦想要一步一步来，但若计划太多，反而会一事无成。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

留得青山在，不怕没柴烧，只要稍微忍耐，就能得到你想要的。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对别人的要求别太苛刻，保持心情开朗，好运自然就会来。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

事情会随着时间的转移而改变，你就不用担心或急着改变了。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些话不能在大庭广众说，不然会使场面变得很尴尬。