7月7日（农历五月二十）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
等了又等，还是得不到你要的结果，是时候考虑换个目标了。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
工作的时候专心，玩乐的时候尽兴，力求把所有事情做到最好。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
无论对错，最重要的是让别人有提出看法的机会。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
处理人际关系时，要十分小心，且赏罚要分明，才能受人敬重。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
对自己要有信心，别因他人的三言两语，而改变原先的立场。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
多想一些开心的事，心情自然变好，好运也会跟着到来。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
直觉不一定可靠，有时多听听属下的意见，对解决问题更有效。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
实现梦想要一步一步来，但若计划太多，反而会一事无成。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
留得青山在，不怕没柴烧，只要稍微忍耐，就能得到你想要的。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
对别人的要求别太苛刻，保持心情开朗，好运自然就会来。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
事情会随着时间的转移而改变，你就不用担心或急着改变了。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有些话不能在大庭广众说，不然会使场面变得很尴尬。