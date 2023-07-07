每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月7日 5:00 AM

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7月7日（农历五月二十）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

等了又等，还是得不到你要的结果，是时候考虑换个目标了。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

工作的时候专心，玩乐的时候尽兴，力求把所有事情做到最好。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

无论对错，最重要的是让别人有提出看法的机会。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

处理人际关系时，要十分小心，且赏罚要分明，才能受人敬重。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

对自己要有信心，别因他人的三言两语，而改变原先的立场。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多想一些开心的事，心情自然变好，好运也会跟着到来。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

直觉不一定可靠，有时多听听属下的意见，对解决问题更有效。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

实现梦想要一步一步来，但若计划太多，反而会一事无成。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

留得青山在，不怕没柴烧，只要稍微忍耐，就能得到你想要的。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对别人的要求别太苛刻，保持心情开朗，好运自然就会来。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

事情会随着时间的转移而改变，你就不用担心或急着改变了。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些话不能在大庭广众说，不然会使场面变得很尴尬。

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