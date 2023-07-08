7月8日（农历五月廿一）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
处理感情问题最好快刀斩乱麻，以免陷入无底洞。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
是非有时难以分清楚，因此你必须尽可能保持中立、客观。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
能从错误中学习是你的优点，千万不要一错再错。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多些包容，没必要为了一些小事，闹得不欢而散。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人生不如意事十之八九，别一直挂在心上，不妨勇敢面对它。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
做决定时必须充满信心，若仍举棋不定，建议你最好先暂缓。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
当别人想找人诉苦时，你不妨静心聆听。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
若构思遇到瓶颈，不妨翻阅一些旧书，或许能从中获取灵感。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
不要为了小事而大发雷霆，以免影响了你和家人的关系。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
思想遇到瓶颈，不妨让心情沉淀下来，好好思考未来的路。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
当被给予升职的机会时，千万不要犹豫不决，宜把握良机。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
敞开胸怀接受别人的批评和意见，这样将让你获益无穷。