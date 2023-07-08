每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月8日 5:00 AM

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7月8日（农历五月廿一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

处理感情问题最好快刀斩乱麻，以免陷入无底洞。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

是非有时难以分清楚，因此你必须尽可能保持中立、客观。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

能从错误中学习是你的优点，千万不要一错再错。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多些包容，没必要为了一些小事，闹得不欢而散。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人生不如意事十之八九，别一直挂在心上，不妨勇敢面对它。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

做决定时必须充满信心，若仍举棋不定，建议你最好先暂缓。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

当别人想找人诉苦时，你不妨静心聆听。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

若构思遇到瓶颈，不妨翻阅一些旧书，或许能从中获取灵感。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

不要为了小事而大发雷霆，以免影响了你和家人的关系。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

思想遇到瓶颈，不妨让心情沉淀下来，好好思考未来的路。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

当被给予升职的机会时，千万不要犹豫不决，宜把握良机。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

敞开胸怀接受别人的批评和意见，这样将让你获益无穷。

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