7月8日（农历五月廿一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

处理感情问题最好快刀斩乱麻，以免陷入无底洞。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

是非有时难以分清楚，因此你必须尽可能保持中立、客观。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

能从错误中学习是你的优点，千万不要一错再错。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多些包容，没必要为了一些小事，闹得不欢而散。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人生不如意事十之八九，别一直挂在心上，不妨勇敢面对它。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

做决定时必须充满信心，若仍举棋不定，建议你最好先暂缓。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

当别人想找人诉苦时，你不妨静心聆听。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

若构思遇到瓶颈，不妨翻阅一些旧书，或许能从中获取灵感。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

不要为了小事而大发雷霆，以免影响了你和家人的关系。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

思想遇到瓶颈，不妨让心情沉淀下来，好好思考未来的路。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

当被给予升职的机会时，千万不要犹豫不决，宜把握良机。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

敞开胸怀接受别人的批评和意见，这样将让你获益无穷。