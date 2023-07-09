7月9日至7月15日

白羊座

工作尽责就好，就事论事别太敏感，感情要互相体谅。

幸运色：白色

幸运数字：0

金牛座

珍惜与家人团聚的时间，工作太被动会失去许多机遇。

幸运色：黑色

幸运数字：6

双子座

慎防小人，避免受不良因素影响，财运不佳切莫贪心。

幸运色：灰色

幸运数字：3

巨蟹座

凡事耐心等待时机为妙，不可冲动，感情上宜以退为进。

幸运色：青色

幸运数字：8

狮子座

情绪多变，关心另一半要注意分寸，宜心平气和沟通。

幸运色：蓝色

幸运数字：5

处女座

职场遇贵人，机会随之而来，可扭转乾坤把握升官运。

幸运色：棕色

幸运数字：7

天秤座

工作表现机会多，做事游刃有余，感情上不可太强势。

幸运色：黄色

幸运数字：6

天蝎座

循序渐进就会有收获，工作压力大，要适时排解情绪。

幸运色：粉红色

幸运数字：4

射手座

工作上多运用人际关系，可争取更多机会，带动财运。

幸运色：红色

幸运数字：0

摩羯座

保持乐观心态，有机会打开桃花，财务问题要谨慎处理。

幸运色：橘色

幸运数字：9

水瓶座

自信一点，抓住工作和感情的机会，别因退缩而错过。

幸运色 : 金色

幸运数字：2

双鱼座

努力付出虽有回报，但体力透支，身体健康不可忽略。

幸运色：紫色

幸运数字：1