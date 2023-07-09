7月9日（农历五月廿二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、园艺、投资、理发、美容

忌：开市、搬家、买车、投标、置产

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

把握良机，尽量与下属、上司打好关系，共创佳绩。

牛

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

只有了解过去并从错误中学习，你才能更好地展望未来。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

若连你自己都放弃，没有人能帮到你，你该更努力追求梦想。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

无法改变的事实就不要再执着，把时间留给其他更重要的事吧！

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

锋芒毕露不仅会招致妒嫉，还会让你成为攻击的目标。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

若连你都无法树立好榜样，就没立场去批评他人，使人信服。

马

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

乱发脾气只会为问题雪上加霜，平心静气就能想到解决的办法。

羊

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

态度决定了你的成败，只有经常反省，才能让你做得更好。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

只有在深思熟虑后才做出改变，方能为你省去日后不少的麻烦。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

有些投资得先发制人，有些则需要深思熟虑，建议你小心拿捏。

狗

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

运程不佳时，应该尽量保持正面、积极的态度，运气才会更好。

猪

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

有空不妨出外走走或出国旅行，细心观察将能够让你有所启发。