7月9日（农历五月廿二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：出海、园艺、投资、理发、美容
忌：开市、搬家、买车、投标、置产
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
把握良机，尽量与下属、上司打好关系，共创佳绩。
牛
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
只有了解过去并从错误中学习，你才能更好地展望未来。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
若连你自己都放弃，没有人能帮到你，你该更努力追求梦想。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
无法改变的事实就不要再执着，把时间留给其他更重要的事吧！
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
锋芒毕露不仅会招致妒嫉，还会让你成为攻击的目标。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
若连你都无法树立好榜样，就没立场去批评他人，使人信服。
马
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
乱发脾气只会为问题雪上加霜，平心静气就能想到解决的办法。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
态度决定了你的成败，只有经常反省，才能让你做得更好。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
只有在深思熟虑后才做出改变，方能为你省去日后不少的麻烦。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
有些投资得先发制人，有些则需要深思熟虑，建议你小心拿捏。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
运程不佳时，应该尽量保持正面、积极的态度，运气才会更好。
猪
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
有空不妨出外走走或出国旅行，细心观察将能够让你有所启发。