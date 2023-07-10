每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年7月10日 5:00 AM

字体大小:

7月10日（农历五月廿三）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、祈福、施济、诉讼、求医、上任

忌：旅行、修墓、养宠物

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事不要过于斤斤计较，否则将影响你与上司、同事的关系。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别因琐事而与贵人闹得不欢而散。加把劲，就能获得更多机会。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事肚量大一些，别太计较；心胸狭窄，只会加深彼此的摩擦。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

覆巢之下无完卵，建议你分散投资，以减低风险。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要害怕失败，是时候尝试你酝酿已久的构思了。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要你是真心诚意的，别人也会以同样的方式对待你。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

用人不疑，疑人不用，怀疑专家的意见将影响你投资的成果。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些小人就如披着羊皮的狼，你要提高警惕，以免落入陷阱。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小不忍则乱大谋，千万不要因一时冲动而与工作伙伴闹僵。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好的策略虽很重要，但若不懂得谦虚，将失去贵人对你的支持。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

为眼前的问题做好准备，只要用心去解决，一切都会迎刃而解。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只有冷静的头脑，才能帮助你做出正确的决定。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容