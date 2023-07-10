7月10日（农历五月廿三）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、祈福、施济、诉讼、求医、上任

忌：旅行、修墓、养宠物

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事不要过于斤斤计较，否则将影响你与上司、同事的关系。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别因琐事而与贵人闹得不欢而散。加把劲，就能获得更多机会。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事肚量大一些，别太计较；心胸狭窄，只会加深彼此的摩擦。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

覆巢之下无完卵，建议你分散投资，以减低风险。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要害怕失败，是时候尝试你酝酿已久的构思了。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要你是真心诚意的，别人也会以同样的方式对待你。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

用人不疑，疑人不用，怀疑专家的意见将影响你投资的成果。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些小人就如披着羊皮的狼，你要提高警惕，以免落入陷阱。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小不忍则乱大谋，千万不要因一时冲动而与工作伙伴闹僵。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好的策略虽很重要，但若不懂得谦虚，将失去贵人对你的支持。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

为眼前的问题做好准备，只要用心去解决，一切都会迎刃而解。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只有冷静的头脑，才能帮助你做出正确的决定。