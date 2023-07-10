7月10日（农历五月廿三）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安床、祈福、施济、诉讼、求医、上任
忌：旅行、修墓、养宠物
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事不要过于斤斤计较，否则将影响你与上司、同事的关系。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别因琐事而与贵人闹得不欢而散。加把劲，就能获得更多机会。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事肚量大一些，别太计较；心胸狭窄，只会加深彼此的摩擦。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
覆巢之下无完卵，建议你分散投资，以减低风险。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要害怕失败，是时候尝试你酝酿已久的构思了。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
只要你是真心诚意的，别人也会以同样的方式对待你。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
用人不疑，疑人不用，怀疑专家的意见将影响你投资的成果。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些小人就如披着羊皮的狼，你要提高警惕，以免落入陷阱。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小不忍则乱大谋，千万不要因一时冲动而与工作伙伴闹僵。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好的策略虽很重要，但若不懂得谦虚，将失去贵人对你的支持。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
为眼前的问题做好准备，只要用心去解决，一切都会迎刃而解。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
只有冷静的头脑，才能帮助你做出正确的决定。