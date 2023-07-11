7月11日（农历五月廿四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、会友、水电维修、安葬、修墓

忌：求医、议事、动土、上市

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

保持平静，凡事顺其自然，这样事情就能进行得更顺利。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

休假之前将所有任务完成，那么就能全心全意地享受假期。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

世上没有完美的事，过于追求完美反而会把自己给搞垮。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你要勇敢地去追求理想，但避免过于激进而得罪贵人也不自知。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

既然决定了，就不要为了别人的三言两语而改变计划。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

情感如运势一样起伏不定，但只要能控制好情绪，就能事事顺利。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

与同事和睦共处，将有助于你在事业上再创高峰！

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

小投资可能会为你带来大惊喜，但高风险的投资还是需要谨慎。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

要有自己的主见，千万不要随波逐流，否则将有碍事业的发展。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡是都要以和为贵，避免采用强硬的手段，否则将会自毁前程。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

夜生活频繁，影响了你的健康与工作的表现，不可不慎！

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你要谨慎言行，避免发生争执，否则将引起不必要的误会。