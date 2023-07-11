7月11日（农历五月廿四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、会友、水电维修、安葬、修墓
忌：求医、议事、动土、上市
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
保持平静，凡事顺其自然，这样事情就能进行得更顺利。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
休假之前将所有任务完成，那么就能全心全意地享受假期。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
世上没有完美的事，过于追求完美反而会把自己给搞垮。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你要勇敢地去追求理想，但避免过于激进而得罪贵人也不自知。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
既然决定了，就不要为了别人的三言两语而改变计划。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
情感如运势一样起伏不定，但只要能控制好情绪，就能事事顺利。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
与同事和睦共处，将有助于你在事业上再创高峰！
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
小投资可能会为你带来大惊喜，但高风险的投资还是需要谨慎。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
要有自己的主见，千万不要随波逐流，否则将有碍事业的发展。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
凡是都要以和为贵，避免采用强硬的手段，否则将会自毁前程。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
夜生活频繁，影响了你的健康与工作的表现，不可不慎！
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你要谨慎言行，避免发生争执，否则将引起不必要的误会。