7月12日（农历五月廿五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、庆功
忌：动土、修墓、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
凡事宜量力而为，能减少其别人的麻烦。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不妨多花些时间陪伴家人，将对你的工作有所启发。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
只要休息充足，任何困难都难不倒你。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
对自己的伴侣要坦诚，这样两人的关系才能走得更长、更远。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
跟着你的感觉，不要被别人的言语所影响。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
出外旅游虽是一件乐事，但也不能忽略自身安全。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人非圣贤，孰能无过，但最重要是知错能改，避免重犯。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
维持健康的生活以增强免疫能力，否则将有可能因熬夜而病倒。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
心情低落的时候，也要尽量保持乐观，不要轻易向命运妥协。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
家中的整洁、卫生非常重要，切勿忽略。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要把得失看得太重，否则将有可能把自己逼至死角。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
时间就是金钱，好好把握机会，不要把时间浪费在琐事上。