7月12日（农历五月廿五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、庆功

忌：动土、修墓、酿造

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

凡事宜量力而为，能减少其别人的麻烦。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不妨多花些时间陪伴家人，将对你的工作有所启发。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

只要休息充足，任何困难都难不倒你。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对自己的伴侣要坦诚，这样两人的关系才能走得更长、更远。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

跟着你的感觉，不要被别人的言语所影响。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

出外旅游虽是一件乐事，但也不能忽略自身安全。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人非圣贤，孰能无过，但最重要是知错能改，避免重犯。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

维持健康的生活以增强免疫能力，否则将有可能因熬夜而病倒。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

心情低落的时候，也要尽量保持乐观，不要轻易向命运妥协。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

家中的整洁、卫生非常重要，切勿忽略。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要把得失看得太重，否则将有可能把自己逼至死角。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

时间就是金钱，好好把握机会，不要把时间浪费在琐事上。