7月13日（农历五月廿六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：祈福、施济、求医、开市、立约、扫舍

忌：安床、水电维修、交易

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多关心、了解长辈，不要等到失去后才来后悔。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

抗拒诱惑，珍惜眼前人，否则失去的人或事，未必能挽回。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

把时间用在更有意义的事情上，尽量避免卷入不必要的争执。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

放松些，该休息时就好好休息，以免情绪和健康受损。

龙

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

事业与家庭都要兼顾好，保持平衡才是成功的关键。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

身体状况不佳将影响你的工作能力，劝你不要等闲视之。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

今天应与家人、朋友共度美好时光，别让烦恼徒增压力。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

凡事宜步步为营，特别是在出击时，更不可以鲁莽行事。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

注意自己的态度，避免为小事而与伴侣发生争执，得不偿失。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多放些精力在工作上，利用闲暇的时间来加强投资方面的知识。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

运势不佳时，无须怨天尤人，只要多努力，最终也会有出头天。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

狂妄自大的态度不仅会惹恼别人，也会导致你错失许多良机。