7月13日（农历五月廿六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：祈福、施济、求医、开市、立约、扫舍
忌：安床、水电维修、交易
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多关心、了解长辈，不要等到失去后才来后悔。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
抗拒诱惑，珍惜眼前人，否则失去的人或事，未必能挽回。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
把时间用在更有意义的事情上，尽量避免卷入不必要的争执。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
放松些，该休息时就好好休息，以免情绪和健康受损。
龙
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
事业与家庭都要兼顾好，保持平衡才是成功的关键。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
身体状况不佳将影响你的工作能力，劝你不要等闲视之。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
今天应与家人、朋友共度美好时光，别让烦恼徒增压力。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
凡事宜步步为营，特别是在出击时，更不可以鲁莽行事。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
注意自己的态度，避免为小事而与伴侣发生争执，得不偿失。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多放些精力在工作上，利用闲暇的时间来加强投资方面的知识。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运势不佳时，无须怨天尤人，只要多努力，最终也会有出头天。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
狂妄自大的态度不仅会惹恼别人，也会导致你错失许多良机。