7月14日（农历五月廿七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

对待同事要真诚，但对于喜欢说三道四的损友，最好敬而远之。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

虽是鸿运当头，但你仍必须时时提高警惕，以免惹来麻烦。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

成果的好坏全在你的信念之中，一念之差就会影响你的计划。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

一个谎言必须以更多谎言来掩饰，你还是不要对所爱的人撒谎。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

太多意见反而会让你混淆，不如依靠自己的判断，更为实际。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你将能因异性贵人的帮助而得到意外之财，但你仍要划清界线。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

凡事宜按部就班，千万不要着急，否则将会为自己惹来麻烦。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

今天或许是倒霉的一天，但只要乐观面对，一定会看到曙光。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

与其求人，不如靠己，以实力解决问题，会带给你更大的满足。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

脾气失控将导致你犯错，建议你以友善的态度对待同事、家人。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

乐观、积极，同时务求把一切做到最好，你将很快获得成功。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

承认自己的错误将令你获得后辈的尊重，反之，则会遭人唾弃。