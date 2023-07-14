7月14日（农历五月廿七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
对待同事要真诚，但对于喜欢说三道四的损友，最好敬而远之。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽是鸿运当头，但你仍必须时时提高警惕，以免惹来麻烦。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
成果的好坏全在你的信念之中，一念之差就会影响你的计划。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
一个谎言必须以更多谎言来掩饰，你还是不要对所爱的人撒谎。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
太多意见反而会让你混淆，不如依靠自己的判断，更为实际。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你将能因异性贵人的帮助而得到意外之财，但你仍要划清界线。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
凡事宜按部就班，千万不要着急，否则将会为自己惹来麻烦。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
今天或许是倒霉的一天，但只要乐观面对，一定会看到曙光。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
与其求人，不如靠己，以实力解决问题，会带给你更大的满足。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
脾气失控将导致你犯错，建议你以友善的态度对待同事、家人。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
乐观、积极，同时务求把一切做到最好，你将很快获得成功。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
承认自己的错误将令你获得后辈的尊重，反之，则会遭人唾弃。