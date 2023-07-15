7月15日（农历五月廿八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、议事、会友、水电维修

忌：开市、立约、动土、交易、理发

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

与其担忧而无心工作，不如把烦恼都抛到九霄云外，积极向前。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

智慧是成功的关键，做任何事之前，都必须深思熟虑。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别把想法强加在别人身上，唯有多为别人着想，才能获得尊重。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要懂得见机行事，在对的时机采取行动，就能从投资中获利。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

只有健康的体魄及乐观的想法，才能彻底改变不顺的运程。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

在签署合同前，一定要三思，否则将有可能惹上不必要的官非。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

你要划清界线，少管他人的家务事，否则将惹来不必要的麻烦。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

退缩将使你失去信心，不如勇往直前，积极追求心中的理想。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

健康出现状况，建议你定期接受身体检查，免受疾病的侵害。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

避免成为公司里的造谣人，否则将会遭到众人的排斥。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

开玩笑时，也要小心言辞，以免说者无心，听者有意。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

熬夜将导致你的火气上升，建议你要多喝水，多休息。