7月15日（农历五月廿八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、诉讼、议事、会友、水电维修
忌：开市、立约、动土、交易、理发
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
与其担忧而无心工作，不如把烦恼都抛到九霄云外，积极向前。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
智慧是成功的关键，做任何事之前，都必须深思熟虑。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别把想法强加在别人身上，唯有多为别人着想，才能获得尊重。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
只要懂得见机行事，在对的时机采取行动，就能从投资中获利。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
只有健康的体魄及乐观的想法，才能彻底改变不顺的运程。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
在签署合同前，一定要三思，否则将有可能惹上不必要的官非。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
你要划清界线，少管他人的家务事，否则将惹来不必要的麻烦。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
退缩将使你失去信心，不如勇往直前，积极追求心中的理想。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
健康出现状况，建议你定期接受身体检查，免受疾病的侵害。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
避免成为公司里的造谣人，否则将会遭到众人的排斥。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
开玩笑时，也要小心言辞，以免说者无心，听者有意。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
熬夜将导致你的火气上升，建议你要多喝水，多休息。