每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月15日 5:00 AM

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7月15日（农历五月廿八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、议事、会友、水电维修

忌：开市、立约、动土、交易、理发

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

与其担忧而无心工作，不如把烦恼都抛到九霄云外，积极向前。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

智慧是成功的关键，做任何事之前，都必须深思熟虑。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别把想法强加在别人身上，唯有多为别人着想，才能获得尊重。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要懂得见机行事，在对的时机采取行动，就能从投资中获利。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

只有健康的体魄及乐观的想法，才能彻底改变不顺的运程。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

在签署合同前，一定要三思，否则将有可能惹上不必要的官非。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

你要划清界线，少管他人的家务事，否则将惹来不必要的麻烦。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

退缩将使你失去信心，不如勇往直前，积极追求心中的理想。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

健康出现状况，建议你定期接受身体检查，免受疾病的侵害。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

避免成为公司里的造谣人，否则将会遭到众人的排斥。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

开玩笑时，也要小心言辞，以免说者无心，听者有意。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

熬夜将导致你的火气上升，建议你要多喝水，多休息。

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