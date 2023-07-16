7月16日至7月22日

白羊座

调整好心态，先把握好做事的原则，不宜急着出手。

幸运色：黄色

幸运数字：8

金牛座

工作和爱情顺意让你身心愉快，有空可学习新技能。

幸运色：灰色

幸运数字：5

双子座

人际相处易生是非，逢事别强出头，谨记以退为进。

幸运色：红色

幸运数字：4

巨蟹座

上司和长辈是大贵人，多向他们请教，有意外收获。

幸运色：橘色

幸运数字：7

狮子座

运势颇有起伏，平常心以待，遇事多些包容与理解。

幸运色：青色

幸运数字：3

处女座

再忙也得照顾身体，放松神经事半功倍，不要逞强。

幸运色：粉红色

幸运数字：5

天秤座

事业稳定有贵人相助，多参加团体活动提升爱情运。

幸运色：紫色

幸运数字：2

天蝎座

擅长之事不可掉以轻心，务必亲力亲为，别因小失大。

幸运色：金色

幸运数字：9

射手座

有谷底翻身的机会，学会控制情绪，让人留下好印象。

幸运色：白色

幸运数字：8

摩羯座

小不忍，则乱大谋，职场上容易爆冲突，理财须谨慎。

幸运色：蓝色

幸运数字：0

水瓶座

本周易受情绪影响，适合独处，感情事要避免想太多。

幸运色 : 棕色

幸运数字：1

双鱼座

单身者要谨防桃花陷阱，抓住事业机会有望一劳永逸。

幸运色：黑色

幸运数字：6