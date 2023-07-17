7月17日（农历五月三十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、求医、上任、修墓
忌：装修、动土、买车、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
珍惜贵人带给你好处的同时，也应防范小人设下的陷阱。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作平步青云，仍需谦虚，千万别忘了感激曾帮过你的人。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
实际行动比想法更值得注意，空有好的想法是不够的。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
伙伴虽需互信，但合伙人的背叛将是你成功的绊脚石。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
炫耀财富不仅会招来众人的妒嫉，还有可能惹祸上身。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
每个人都有可取之处，你若将之当成是草包，就可能走宝。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切记守口如瓶，否则你将为此付出惨痛的代价。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
越艰难的时期你就要越坚强，只有这样才能从容地渡过难关。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
升职、加薪时，也要保持谦虚，切勿因此自满。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不要过于在意别人的观点及想法，否则将有损你的财利。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
恋爱虽让你沉醉于甜蜜之中，但是切勿因此影响工作表现。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
覆水难收，与其苦苦哀叹，不如想些应对方法，减少损失。