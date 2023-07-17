7月17日（农历五月三十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、求医、上任、修墓

忌：装修、动土、买车、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

珍惜贵人带给你好处的同时，也应防范小人设下的陷阱。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作平步青云，仍需谦虚，千万别忘了感激曾帮过你的人。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

实际行动比想法更值得注意，空有好的想法是不够的。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

伙伴虽需互信，但合伙人的背叛将是你成功的绊脚石。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

炫耀财富不仅会招来众人的妒嫉，还有可能惹祸上身。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

每个人都有可取之处，你若将之当成是草包，就可能走宝。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切记守口如瓶，否则你将为此付出惨痛的代价。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

越艰难的时期你就要越坚强，只有这样才能从容地渡过难关。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

升职、加薪时，也要保持谦虚，切勿因此自满。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不要过于在意别人的观点及想法，否则将有损你的财利。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

恋爱虽让你沉醉于甜蜜之中，但是切勿因此影响工作表现。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

覆水难收，与其苦苦哀叹，不如想些应对方法，减少损失。