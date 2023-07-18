每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月18日 5:00 AM

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7月18日（农历六月初一）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有信心虽好，但切勿鲁莽，以免因小细节而坏了你的大计划。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

现在是久未见面老友相聚的最佳时刻，聚一聚吧！

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

只有让顾客满意你的服务，你才算是成功地达致双赢。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

无需担心，只要自己是清白的，那就无需担心别人的闲言闲语。

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

不管选择了什么，总会有人认为是错的，决定了就别再犹豫。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

繁重的工作令你倍感压力，多做运动能有效地疏解你的压力。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人事关系虽是复杂的，但别因为小挫折，而不愿再与人打交道。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在能力范围内，稳步向前，这样将能够使你有更好的表现。

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

悲观只会使事情变得更糟，不如静观其变，他日再寻求转机！

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

成功没有捷径，唯有勇敢面对眼前的挑战才是正道。

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不妨多关心家人的健康，并多陪伴他们，以促进彼此的关系。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

出国旅行时，必须非常注意卫生，若感不适，就要尽早求医。

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