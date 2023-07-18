7月18日（农历六月初一）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有信心虽好，但切勿鲁莽，以免因小细节而坏了你的大计划。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

现在是久未见面老友相聚的最佳时刻，聚一聚吧！

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

只有让顾客满意你的服务，你才算是成功地达致双赢。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

无需担心，只要自己是清白的，那就无需担心别人的闲言闲语。

龙

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

不管选择了什么，总会有人认为是错的，决定了就别再犹豫。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

繁重的工作令你倍感压力，多做运动能有效地疏解你的压力。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人事关系虽是复杂的，但别因为小挫折，而不愿再与人打交道。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在能力范围内，稳步向前，这样将能够使你有更好的表现。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

悲观只会使事情变得更糟，不如静观其变，他日再寻求转机！

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

成功没有捷径，唯有勇敢面对眼前的挑战才是正道。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不妨多关心家人的健康，并多陪伴他们，以促进彼此的关系。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

出国旅行时，必须非常注意卫生，若感不适，就要尽早求医。