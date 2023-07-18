7月18日（农历六月初一）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有信心虽好，但切勿鲁莽，以免因小细节而坏了你的大计划。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
现在是久未见面老友相聚的最佳时刻，聚一聚吧！
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
只有让顾客满意你的服务，你才算是成功地达致双赢。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
无需担心，只要自己是清白的，那就无需担心别人的闲言闲语。
龙
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
不管选择了什么，总会有人认为是错的，决定了就别再犹豫。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
繁重的工作令你倍感压力，多做运动能有效地疏解你的压力。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人事关系虽是复杂的，但别因为小挫折，而不愿再与人打交道。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在能力范围内，稳步向前，这样将能够使你有更好的表现。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
悲观只会使事情变得更糟，不如静观其变，他日再寻求转机！
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
成功没有捷径，唯有勇敢面对眼前的挑战才是正道。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不妨多关心家人的健康，并多陪伴他们，以促进彼此的关系。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
出国旅行时，必须非常注意卫生，若感不适，就要尽早求医。