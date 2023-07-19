7月19日（农历六月初二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与其将心事都憋在心里，不如向朋友倾诉。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别人对你的建议，你要去接受并改进，否则将永远无法进步。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨与老朋友、旧同事一同外出，从而建立良好的人际关系。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
悲伤的情绪将使问题加剧，不妨找家人或朋友谈谈。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
当老天关起一扇门时，会为你开启另一扇门，切勿自暴自弃。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
好和坏有时只在一线之间，但只要你问心无愧，就无需担心。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
运势极佳，但若因此而目空一切，反会把贵人吓跑，不可不慎！
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
若只止步于熟悉的事，永远无法进步，唯有尝试才能获得更多。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
借酒浇愁愁更愁，与其逃避问题，不如勇敢地面对它。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要把自己逼得太紧，看电影或看书都有可能让你获得灵感。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
时时皆宜提高警惕，特别是出门在外时，以免成为窃贼的目标。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
耐性些，有些事情宜私底下解决，不应该在公众场合大吵大闹。