7月19日（农历六月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与其将心事都憋在心里，不如向朋友倾诉。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别人对你的建议，你要去接受并改进，否则将永远无法进步。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨与老朋友、旧同事一同外出，从而建立良好的人际关系。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

悲伤的情绪将使问题加剧，不妨找家人或朋友谈谈。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

当老天关起一扇门时，会为你开启另一扇门，切勿自暴自弃。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

好和坏有时只在一线之间，但只要你问心无愧，就无需担心。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

运势极佳，但若因此而目空一切，反会把贵人吓跑，不可不慎！

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

若只止步于熟悉的事，永远无法进步，唯有尝试才能获得更多。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

借酒浇愁愁更愁，与其逃避问题，不如勇敢地面对它。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要把自己逼得太紧，看电影或看书都有可能让你获得灵感。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

时时皆宜提高警惕，特别是出门在外时，以免成为窃贼的目标。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

耐性些，有些事情宜私底下解决，不应该在公众场合大吵大闹。