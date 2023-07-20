每日生肖运程

陈军荣 吴源良

更新 /
更新 / 2023年7月21日 9:10 PM
发布 /
发布 / 2023年7月20日 5:00 AM

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7月20日（农历六月初三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

出国旅行时要特别注意交通安全，更要避免单独驾驶。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

一心一意才能把事情做得更好，一心多用反而会导致事倍功半。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

别因为一时之气而与家人起争执，破坏彼此关系。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事情的发展看来都很不错，不妨与家人一同分享喜悦。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

发白日梦不仅无益，而且浪费时间，建议你把心思放在事业上。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

在掌握命运之前，宜先管理好自己的财务，否则一切只是空谈。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

星星之火可以燎原，不管是大事小事，都要谨慎处理。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

深思熟虑并不表示胆小怕事，切勿被别人激怒而仓促行事。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

一时的失误将会导致你的收益减少，建议你凡事要小心行事。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

局势仍不明朗，若有好的机会找上门时，一定要紧紧抓牢。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

高处不胜寒，你更应该亲切待人，这样才能获得他人的尊重。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势不错，更要脚踏实地地苦干，否则只会让你虚度时光。

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