7月20日（农历六月初三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
出国旅行时要特别注意交通安全，更要避免单独驾驶。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
一心一意才能把事情做得更好，一心多用反而会导致事倍功半。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
别因为一时之气而与家人起争执，破坏彼此关系。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
事情的发展看来都很不错，不妨与家人一同分享喜悦。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
发白日梦不仅无益，而且浪费时间，建议你把心思放在事业上。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
在掌握命运之前，宜先管理好自己的财务，否则一切只是空谈。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
星星之火可以燎原，不管是大事小事，都要谨慎处理。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
深思熟虑并不表示胆小怕事，切勿被别人激怒而仓促行事。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
一时的失误将会导致你的收益减少，建议你凡事要小心行事。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
局势仍不明朗，若有好的机会找上门时，一定要紧紧抓牢。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
高处不胜寒，你更应该亲切待人，这样才能获得他人的尊重。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势不错，更要脚踏实地地苦干，否则只会让你虚度时光。