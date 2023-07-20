7月20日（农历六月初三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

出国旅行时要特别注意交通安全，更要避免单独驾驶。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

一心一意才能把事情做得更好，一心多用反而会导致事倍功半。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

别因为一时之气而与家人起争执，破坏彼此关系。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事情的发展看来都很不错，不妨与家人一同分享喜悦。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

发白日梦不仅无益，而且浪费时间，建议你把心思放在事业上。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

在掌握命运之前，宜先管理好自己的财务，否则一切只是空谈。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

星星之火可以燎原，不管是大事小事，都要谨慎处理。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

深思熟虑并不表示胆小怕事，切勿被别人激怒而仓促行事。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

一时的失误将会导致你的收益减少，建议你凡事要小心行事。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

局势仍不明朗，若有好的机会找上门时，一定要紧紧抓牢。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

高处不胜寒，你更应该亲切待人，这样才能获得他人的尊重。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势不错，更要脚踏实地地苦干，否则只会让你虚度时光。