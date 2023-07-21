7月21日（农历六月初四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：出海、园艺、投资、进修、养宠物
忌：求医、开市、议事、搬家、采购
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要让情绪左右心情，在事业上专心打拼才能获得佳绩。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
条条大路通罗马，何不尝试以不同的方式来解决问题？
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
最好谨言慎行，否则他人将利用你说过的话来大做文章。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
运势似乎与你针锋相对，此时最好保持低调，以免惹上麻烦。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别再优柔寡断了，不妨果断向前，必会有不错的机遇。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
做人要宽宏大量些，鸡蛋里挑骨头只会令人对你产生反感。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
鲁莽是你成功的绊脚石，循序渐进将更有效地助你达到目标。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
不要终日埋头苦干，宜抽空宠一宠自己，让生活过得更惬意。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与同事开玩笑时，务必要适可而止，以免最终不欢而散。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
在处理感情问题和危机时，切记果断些，以免夜长梦多。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
压力把你压得喘不过气，但事情已渐有起色，千万不要放弃。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
你若不想受到上司的责备，就必须马上将手头的工作做好！