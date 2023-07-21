每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月21日 5:00 AM

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7月21日（农历六月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、园艺、投资、进修、养宠物

忌：求医、开市、议事、搬家、采购

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要让情绪左右心情，在事业上专心打拼才能获得佳绩。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

条条大路通罗马，何不尝试以不同的方式来解决问题？

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

最好谨言慎行，否则他人将利用你说过的话来大做文章。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

运势似乎与你针锋相对，此时最好保持低调，以免惹上麻烦。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别再优柔寡断了，不妨果断向前，必会有不错的机遇。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

做人要宽宏大量些，鸡蛋里挑骨头只会令人对你产生反感。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

鲁莽是你成功的绊脚石，循序渐进将更有效地助你达到目标。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不要终日埋头苦干，宜抽空宠一宠自己，让生活过得更惬意。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与同事开玩笑时，务必要适可而止，以免最终不欢而散。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

在处理感情问题和危机时，切记果断些，以免夜长梦多。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

压力把你压得喘不过气，但事情已渐有起色，千万不要放弃。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

你若不想受到上司的责备，就必须马上将手头的工作做好！

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