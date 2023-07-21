7月21日（农历六月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、园艺、投资、进修、养宠物

忌：求医、开市、议事、搬家、采购

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要让情绪左右心情，在事业上专心打拼才能获得佳绩。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

条条大路通罗马，何不尝试以不同的方式来解决问题？

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

最好谨言慎行，否则他人将利用你说过的话来大做文章。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

运势似乎与你针锋相对，此时最好保持低调，以免惹上麻烦。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别再优柔寡断了，不妨果断向前，必会有不错的机遇。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

做人要宽宏大量些，鸡蛋里挑骨头只会令人对你产生反感。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

鲁莽是你成功的绊脚石，循序渐进将更有效地助你达到目标。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不要终日埋头苦干，宜抽空宠一宠自己，让生活过得更惬意。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与同事开玩笑时，务必要适可而止，以免最终不欢而散。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

在处理感情问题和危机时，切记果断些，以免夜长梦多。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

压力把你压得喘不过气，但事情已渐有起色，千万不要放弃。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

你若不想受到上司的责备，就必须马上将手头的工作做好！