7月22日（农历六月初五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安床、施济、诉讼、求医、庆功、开市
忌：旅行、养宠物、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
团队精神讲求的是互利互惠，应避免使用强硬的态度逼人就范。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
缺乏策略性的计划，将是成功的绊脚石。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
感觉不适，就要多喝水、多休息，以防遭受病菌的侵袭。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
你既然无法阻止别人说坏话，那就静观其变，待时间来证明吧！
龙
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
患有心脏病的朋友要特别照顾健康，别让自己累垮。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
“用人不疑，疑人不用”，你若不相信他就别把重担交给他。
马
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
小人正伺机而动，建议你提高警惕，以防落入他人陷阱。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
三思而后行虽重要，但切勿因犹豫不决而耽误了大事。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
意见多虽好，但若不懂得取舍，反而会模糊了目标。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势顺遂时，要更谦卑，与他人建立良好关系。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
确保良好的饮食及生活习惯，才能对你的情绪和健康有所帮助。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
社交时须谨慎发言，以免说多错多，惹祸上身。