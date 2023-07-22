7月22日（农历六月初五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、施济、诉讼、求医、庆功、开市

忌：旅行、养宠物、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

团队精神讲求的是互利互惠，应避免使用强硬的态度逼人就范。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

缺乏策略性的计划，将是成功的绊脚石。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

感觉不适，就要多喝水、多休息，以防遭受病菌的侵袭。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

你既然无法阻止别人说坏话，那就静观其变，待时间来证明吧！

龙

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

患有心脏病的朋友要特别照顾健康，别让自己累垮。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

“用人不疑，疑人不用”，你若不相信他就别把重担交给他。

马

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

小人正伺机而动，建议你提高警惕，以防落入他人陷阱。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

三思而后行虽重要，但切勿因犹豫不决而耽误了大事。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

意见多虽好，但若不懂得取舍，反而会模糊了目标。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势顺遂时，要更谦卑，与他人建立良好关系。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

确保良好的饮食及生活习惯，才能对你的情绪和健康有所帮助。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

社交时须谨慎发言，以免说多错多，惹祸上身。