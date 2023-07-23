7月23日（农历六月初六）J
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、安葬、买车、进修、酿造
忌：开市、搬家、动土、水电维修、交易
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
你若再不好好控制脾气，贵人很快就被吓跑。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
小赌虽可以怡情，但也要懂得适可而止，千万不要因贪而贫。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
事不关己，己莫劳心，否则将会为你带来极大的麻烦。
兔
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
大方接受别人的善意批评，才能让你在事业上攀得更高。
龙
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：中
未雨绸缪总好过临渴掘井，你最好做好准备，就无后顾之忧。
蛇
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
就算处处碰壁，也不要放弃，唯有历经苦难才能让你变得坚强。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
多了解下属、同事，与他们吃饭聊天，以拉近彼此的良好关系。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
一分耕耘，一分收获，好好享受辛勤后所换来的果实吧！
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
市场仍旧不稳定，建议你多听取专家的意见，才做最后决定。
鸡
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
粗心是问题的根源，因此不管在做什么事都要多用心。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
处理机密文件时，要格外小心，不要因为大意而泄露重要信息。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
有空不妨报读一些课程，阅读刊物，以提升自己的见识。