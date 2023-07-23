7月23日（农历六月初六）J

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、安葬、买车、进修、酿造

忌：开市、搬家、动土、水电维修、交易

鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

你若再不好好控制脾气，贵人很快就被吓跑。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

小赌虽可以怡情，但也要懂得适可而止，千万不要因贪而贫。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

事不关己，己莫劳心，否则将会为你带来极大的麻烦。

兔

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

大方接受别人的善意批评，才能让你在事业上攀得更高。

龙

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：中

未雨绸缪总好过临渴掘井，你最好做好准备，就无后顾之忧。

蛇

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

就算处处碰壁，也不要放弃，唯有历经苦难才能让你变得坚强。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

多了解下属、同事，与他们吃饭聊天，以拉近彼此的良好关系。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

一分耕耘，一分收获，好好享受辛勤后所换来的果实吧！

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

市场仍旧不稳定，建议你多听取专家的意见，才做最后决定。

鸡

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

粗心是问题的根源，因此不管在做什么事都要多用心。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

处理机密文件时，要格外小心，不要因为大意而泄露重要信息。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

有空不妨报读一些课程，阅读刊物，以提升自己的见识。