7月24日（农历六月初七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、庆功、开市、上任
忌：诉讼、议事、动土、酿造
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不妨扩大社交圈子，这能为你招来更多贵人的帮助。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其天天埋怨工作，不如尝试尽力完成，你或许会做得更好！
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一定要兑现诺言，否则将失去下属及客户对你的信任。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
家庭与工作并重，千万不要忽略任何一方。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
运动前最好先做热身运动，以防骨骼和肌肉受到伤害。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
虽是重重困难，但只要积极行事，最终必能成功。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
要懂得衡量自己的能力，不要逞强，以免到头来功亏一篑。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
别把成败放在心上，懂得从错误中学习，反而对你的将来更好！
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
切记，亲情才是一切，在事业上拼搏时，也别忽略了家人。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
记住，只有你才能让自己获得自由，不要再被过去所捆绑了。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
不管别人给了多少意见，最终的决定权还是在你手上。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你要好好把握，争取机会，才能有更好的发展。