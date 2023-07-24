7月24日（农历六月初七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、庆功、开市、上任

忌：诉讼、议事、动土、酿造

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不妨扩大社交圈子，这能为你招来更多贵人的帮助。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其天天埋怨工作，不如尝试尽力完成，你或许会做得更好！

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

一定要兑现诺言，否则将失去下属及客户对你的信任。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

家庭与工作并重，千万不要忽略任何一方。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

运动前最好先做热身运动，以防骨骼和肌肉受到伤害。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽是重重困难，但只要积极行事，最终必能成功。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

要懂得衡量自己的能力，不要逞强，以免到头来功亏一篑。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

别把成败放在心上，懂得从错误中学习，反而对你的将来更好！

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

切记，亲情才是一切，在事业上拼搏时，也别忽略了家人。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

记住，只有你才能让自己获得自由，不要再被过去所捆绑了。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不管别人给了多少意见，最终的决定权还是在你手上。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你要好好把握，争取机会，才能有更好的发展。