每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月25日 5:00 AM

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7月25日（农历六月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你的决定与众不同，并不表示那是错的，要对自己有信心。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

虽有人令你失望了，但切勿放在心上，把它当成教训吧！

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

千万不要因一点挫折而选择放弃，意志坚强将伴你渡过难关。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

切勿因鸡毛蒜皮的事与人发生争执，到头来得不偿失。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人无千日好，花无百日红，事事顺利时，你更要谦虚待人。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

万事亨通的同时，你更要乘胜追击，才能取得突破性的发展。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若能把压力转换成推动力，你将会有更亮眼的表现！

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

当下属表现良好时，你要懂得奖赏他们。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

此项目极为重要，建议你小心行事，否则将失去上司的信任。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

维持家庭和谐是非常重要的，只有这样才能让你专注工作。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一失足成千古恨，你最好远离赌博，否则将后悔莫及。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

保有立场坚定，千万不要被别人的几句话而动摇了你的决定。

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