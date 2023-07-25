7月25日（农历六月初八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你的决定与众不同，并不表示那是错的，要对自己有信心。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
虽有人令你失望了，但切勿放在心上，把它当成教训吧！
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
千万不要因一点挫折而选择放弃，意志坚强将伴你渡过难关。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
切勿因鸡毛蒜皮的事与人发生争执，到头来得不偿失。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人无千日好，花无百日红，事事顺利时，你更要谦虚待人。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
万事亨通的同时，你更要乘胜追击，才能取得突破性的发展。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若能把压力转换成推动力，你将会有更亮眼的表现！
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
当下属表现良好时，你要懂得奖赏他们。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
此项目极为重要，建议你小心行事，否则将失去上司的信任。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
维持家庭和谐是非常重要的，只有这样才能让你专注工作。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一失足成千古恨，你最好远离赌博，否则将后悔莫及。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
保有立场坚定，千万不要被别人的几句话而动摇了你的决定。