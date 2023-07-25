7月25日（农历六月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你的决定与众不同，并不表示那是错的，要对自己有信心。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

虽有人令你失望了，但切勿放在心上，把它当成教训吧！

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

千万不要因一点挫折而选择放弃，意志坚强将伴你渡过难关。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

切勿因鸡毛蒜皮的事与人发生争执，到头来得不偿失。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人无千日好，花无百日红，事事顺利时，你更要谦虚待人。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

万事亨通的同时，你更要乘胜追击，才能取得突破性的发展。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若能把压力转换成推动力，你将会有更亮眼的表现！

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

当下属表现良好时，你要懂得奖赏他们。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

此项目极为重要，建议你小心行事，否则将失去上司的信任。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

维持家庭和谐是非常重要的，只有这样才能让你专注工作。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一失足成千古恨，你最好远离赌博，否则将后悔莫及。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

保有立场坚定，千万不要被别人的几句话而动摇了你的决定。