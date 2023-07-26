7月26日（农历六月初九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要再闷闷不乐，独自悲伤了，否则将让小人有机可乘！
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多出外走走，不仅能激发灵感，同时也能维持你的健康生活。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
讨论问题时，要平心静气，控制好情绪，大家才能合作融洽。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
精神不佳将影响你的判断力，最好避免在此时做出重大决策。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对于别人的失误，要大量些，不要过于斤斤计较或吹毛求疵了！
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
谦卑些吧，自命不凡、不可一世的态度，将让大家离你而去。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
与异性相处时，须自重，以免损害了你和伴侣间的感情。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
驾驶或运动时，都要小心翼翼，以免发生不必要的损伤。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
忍一时风平浪静，只要大家能和睦共处，一切都将顺顺利利。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽是胜券在握，你仍不能放松，稳健踏实地朝成功迈进吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
正面积极些，不要过于担忧，时机一到，难题就会迎刃而解。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
家人虽包容你的一切，但你也不能得寸进尺。