7月26日（农历六月初九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要再闷闷不乐，独自悲伤了，否则将让小人有机可乘！

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多出外走走，不仅能激发灵感，同时也能维持你的健康生活。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

讨论问题时，要平心静气，控制好情绪，大家才能合作融洽。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

精神不佳将影响你的判断力，最好避免在此时做出重大决策。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对于别人的失误，要大量些，不要过于斤斤计较或吹毛求疵了！

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

谦卑些吧，自命不凡、不可一世的态度，将让大家离你而去。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

与异性相处时，须自重，以免损害了你和伴侣间的感情。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

驾驶或运动时，都要小心翼翼，以免发生不必要的损伤。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

忍一时风平浪静，只要大家能和睦共处，一切都将顺顺利利。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽是胜券在握，你仍不能放松，稳健踏实地朝成功迈进吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

正面积极些，不要过于担忧，时机一到，难题就会迎刃而解。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

家人虽包容你的一切，但你也不能得寸进尺。