7月28日（农历六月十一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、旅行、诉讼、庆功、会友

忌：婚嫁、出海、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要固执，大方接受别人的意见，将有助于激发你的创意。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

为免陷入财务困境，建议你在投资前谨慎考虑。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，一定要对客户友善些，因为他们才是你收入的来源。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

适时给予奖赏，将能够激发下属的士气，让大家表现得更好。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

人不可能回到过去，改变历史，却能够努力当下，创造未来。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要把不开心的事放在心上，唯有调适心情，才能越过障碍。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

工作时，不要只在上司面前装模作样，这只会引起他人的反感。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽是鸿运当头，也不要因而得意忘形，致使最终得不偿失。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

提高警惕，同时少管闲事，这样就能减低厄运带来的影响。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

破财消灾，不要为了省一些小钱，而给自己带来更大的麻烦。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

随波逐流能让你过得轻松，却易迷失自我，你要有自己的主见。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多做运动，注意饮食均衡，这样才能让你继续维持健康的体魄。