7月28日（农历六月十一）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、旅行、诉讼、庆功、会友
忌：婚嫁、出海、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要固执，大方接受别人的意见，将有助于激发你的创意。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
为免陷入财务困境，建议你在投资前谨慎考虑。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，一定要对客户友善些，因为他们才是你收入的来源。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
适时给予奖赏，将能够激发下属的士气，让大家表现得更好。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
人不可能回到过去，改变历史，却能够努力当下，创造未来。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要把不开心的事放在心上，唯有调适心情，才能越过障碍。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
工作时，不要只在上司面前装模作样，这只会引起他人的反感。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽是鸿运当头，也不要因而得意忘形，致使最终得不偿失。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
提高警惕，同时少管闲事，这样就能减低厄运带来的影响。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
破财消灾，不要为了省一些小钱，而给自己带来更大的麻烦。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
随波逐流能让你过得轻松，却易迷失自我，你要有自己的主见。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多做运动，注意饮食均衡，这样才能让你继续维持健康的体魄。