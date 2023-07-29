7月29日（农历六月十二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、议事、投资、理发

忌：开市、动土、交易、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你必须以身作则，别把教导孩子的责任推到老师身上。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与伴侣商讨问题时，要注意语气，以免引起不必要的争执。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

凡事宜以和为贵，切勿因为与合伙人一言不合而产生矛盾。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

人生不如意事十常八九，不要因为一点小挫折而一蹶不振。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

勉强是不会有幸福的，有些时候顺其自然反而会更好。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你一定要好好学习如何处理难题，因为贵人不会永远相随。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

投资前要谨慎思考，切勿把所有资金都放在同一个项目上。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

经常熬夜将影响健康，尽早养成早睡早起的好习惯吧！

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

智者千虑，必有一失，虚心讨教将让你受益无穷。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

骗得了别人却骗不了自己，犯了错就要勇于承认，切勿逃避。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

种瓜得瓜，种豆得豆，不劳而获只是奢望。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

自以为是将是进步的绊脚石，抛开成见，别作茧自缚。