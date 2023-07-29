7月29日（农历六月十二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、议事、投资、理发
忌：开市、动土、交易、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你必须以身作则，别把教导孩子的责任推到老师身上。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与伴侣商讨问题时，要注意语气，以免引起不必要的争执。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
凡事宜以和为贵，切勿因为与合伙人一言不合而产生矛盾。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
人生不如意事十常八九，不要因为一点小挫折而一蹶不振。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
勉强是不会有幸福的，有些时候顺其自然反而会更好。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
你一定要好好学习如何处理难题，因为贵人不会永远相随。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
投资前要谨慎思考，切勿把所有资金都放在同一个项目上。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
经常熬夜将影响健康，尽早养成早睡早起的好习惯吧！
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
智者千虑，必有一失，虚心讨教将让你受益无穷。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
骗得了别人却骗不了自己，犯了错就要勇于承认，切勿逃避。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
种瓜得瓜，种豆得豆，不劳而获只是奢望。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
自以为是将是进步的绊脚石，抛开成见，别作茧自缚。