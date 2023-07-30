7月30日（农历六月十三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

骄兵必败，真正成功的人是懂得保持谦虚的人。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

每个人对完美有不同的定义，不要强迫别人接受你的看法。

虎

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

不要随意向朋友透露心声，否则将来有可能会成为遗憾。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不要被小小的挫折给击垮，跌倒了再爬起来，勇往直前吧！

龙

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

平时就该多提升自己，才不会在有需要时感到后悔。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

感情的事无对错，在于从什么角度去看待。

马

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？建议你勇敢面对考验吧。

羊

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

投资前，还是须要做些研究及调查的，切勿贸然行事。

猴

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

若想获得贵人的帮助，你就要控制自己的脾气，别把贵人吓跑。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

受到幸运之神的眷顾，极有可能获得一笔意想不到的财富。

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

你最好把自己的事情做好，少管他人闲事。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

家人之间没有隔夜仇，任何纠纷都应该在睡醒后化得一干二净。