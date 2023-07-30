每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年7月30日 5:00 AM

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7月30日（农历六月十三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

骄兵必败，真正成功的人是懂得保持谦虚的人。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

每个人对完美有不同的定义，不要强迫别人接受你的看法。

运气：中　健康：中

事业：吉　财运：中

不要随意向朋友透露心声，否则将来有可能会成为遗憾。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

不要被小小的挫折给击垮，跌倒了再爬起来，勇往直前吧！

运气：中　健康：中

事业：中　财运：凶

平时就该多提升自己，才不会在有需要时感到后悔。

运气：吉　健康：中

事业：中　财运：中

感情的事无对错，在于从什么角度去看待。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？建议你勇敢面对考验吧。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

投资前，还是须要做些研究及调查的，切勿贸然行事。

运气：中　健康：中

事业：吉　财运：中

若想获得贵人的帮助，你就要控制自己的脾气，别把贵人吓跑。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

受到幸运之神的眷顾，极有可能获得一笔意想不到的财富。

运气：中　健康：中

事业：吉　财运：中

你最好把自己的事情做好，少管他人闲事。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

家人之间没有隔夜仇，任何纠纷都应该在睡醒后化得一干二净。

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