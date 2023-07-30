7月30日至8月5日

白羊座

注意肠胃健康要适时休息，遇到感情问题不反省可能会失去。

幸运色：黑色

幸运数字：3

金牛座

职场上适时作出改变，别固步自封，克制花钱欲望。

幸运色：蓝色

幸运数字：4

双子座

整体运势旺盛，但小心树大招风，凡事应低调为佳。

幸运色：灰色

幸运数字：6

巨蟹座

工作安排要有条有理，有机会邂逅情投意合的对象。

幸运色：棕色

幸运数字：8

狮子座

应注意生活中的小细节，好好处理感情问题别拖延。

幸运色：青色

幸运数字：1

处女座

当心小人捣乱，与别人相处多留心，不可人云亦云。

幸运色：白色

幸运数字：0

天秤座

工作顺利，获贵人赏识的机会，凡事不计较更快乐。

幸运色：红色

幸运数字：3

天蝎座

出门在外要小心看管贵重物品，多抽空陪伴另一半。

幸运色：紫色

幸运数字：4

射手座

职场观察力敏锐，有不愉快就说出来，别憋在心里。

幸运色：金色

幸运数字：2

摩羯座

团队合作是事业突破关键所在，感情方面注意双方步调的配合。

幸运色：橘色

幸运数字：7

水瓶座

有得到就必定有付出，别妄贪小财，小心得不偿失。

幸运色 : 黄色

幸运数字：5

双鱼座

财运欠佳，盘算开支，多与亲友互动，可获多方讯息。

幸运色：粉红色

幸运数字：9