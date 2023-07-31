7月31日（农历六月十四）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安床、施济、旅行、庆功、开市
忌：祈福、出海、议事
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
运气不好时难免会处处碰壁，但只要不放弃，一切都会好转。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
自然才是最美的，切勿因一时冲动而做出整容的决定。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
家庭与事业都一样重要，只有这样才能让生活更完整、更美满。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
事业顺遂，但感情方面就要多加注意，切勿为小事而争论不休。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
挑战不断让你透不过气，但只要努力，一定能取得更好的表现。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
只有经过最严峻的考验后，才能尝到成功的果实。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
满招损，谦受益，保持谦虚才能够为你带来更大的好处。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
小心经营人际关系，唯有获得别人的支持，才能有更好的表现。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
勇敢接受厄运给你的考验，才有更好的成就。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
凡事保持低调，才能免受小人的攻击，为你省却不少麻烦。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨好好计划如何与伴侣一同度过美好的时光。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
身为领导者，你必须以身作则，这样才能服众，并让人敬重。