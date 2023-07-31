7月31日（农历六月十四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、施济、旅行、庆功、开市

忌：祈福、出海、议事

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

运气不好时难免会处处碰壁，但只要不放弃，一切都会好转。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

自然才是最美的，切勿因一时冲动而做出整容的决定。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

家庭与事业都一样重要，只有这样才能让生活更完整、更美满。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

事业顺遂，但感情方面就要多加注意，切勿为小事而争论不休。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

挑战不断让你透不过气，但只要努力，一定能取得更好的表现。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

只有经过最严峻的考验后，才能尝到成功的果实。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

满招损，谦受益，保持谦虚才能够为你带来更大的好处。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

小心经营人际关系，唯有获得别人的支持，才能有更好的表现。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

勇敢接受厄运给你的考验，才有更好的成就。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

凡事保持低调，才能免受小人的攻击，为你省却不少麻烦。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨好好计划如何与伴侣一同度过美好的时光。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

身为领导者，你必须以身作则，这样才能服众，并让人敬重。