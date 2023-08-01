8月1日（农历六月十五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、旅行、诉讼、庆功、会友
忌：出海、理发、采购
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
公私分明，千万不要因私人感情而影响工作表现。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
与其终日发白日梦，不如努力实干，以达成你的志愿、梦想。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
友情不只是要同享福，也要共患难，别在朋友有难时落井下石。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
得到贵人的扶助，再加上努力，必能达到事半功倍的效果。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
一分耕耘，一分收获，只要你有耐心，最终定有成功的一天。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
遇到瓶颈时，可寻求前辈的意见，擅自鲁莽决定只会带来麻烦。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
情绪不佳时，更应该谨慎言行，以免在无意中得罪贵人。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
不妨大胆向上司提出心中的计划，成功的机会更大。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
千里之行，始于足下，只要肯踏出第一步，成功便在不远处了。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
运气起伏影响了情绪，你更要冷静，以积极的态度面对一切。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与人议事时，要耐心听取他人意见，不要急着发言。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
独乐乐不如众乐乐，有好的事情不妨与同事一同分享。