8月1日（农历六月十五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、旅行、诉讼、庆功、会友

忌：出海、理发、采购

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

公私分明，千万不要因私人感情而影响工作表现。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

与其终日发白日梦，不如努力实干，以达成你的志愿、梦想。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

友情不只是要同享福，也要共患难，别在朋友有难时落井下石。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

得到贵人的扶助，再加上努力，必能达到事半功倍的效果。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

一分耕耘，一分收获，只要你有耐心，最终定有成功的一天。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

遇到瓶颈时，可寻求前辈的意见，擅自鲁莽决定只会带来麻烦。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

情绪不佳时，更应该谨慎言行，以免在无意中得罪贵人。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

不妨大胆向上司提出心中的计划，成功的机会更大。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

千里之行，始于足下，只要肯踏出第一步，成功便在不远处了。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运气起伏影响了情绪，你更要冷静，以积极的态度面对一切。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与人议事时，要耐心听取他人意见，不要急着发言。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

独乐乐不如众乐乐，有好的事情不妨与同事一同分享。