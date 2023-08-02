8月2日（农历六月十六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、出海、议事、扫舍、园艺、投资

忌：立约、水电维修、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事业一帆风顺，不妨与家人分享喜悦，以促进彼此感情。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

十赌九输，沉迷于赌博，最后受害的不单是自己，还有家人。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不要对伴侣、家人乱发脾气，这将会严重影响你们的感情。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

钱虽重要，但也不要为了钱财而影响与别人的感情。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

终于盼到爱情开花结果的时候，你可要小心呵护这段感情。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

财多身弱，在赚钱的同时，也别忽略了对身体健康的照顾。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

健康就是财富，千万不要因为事业而忽略了健康，得不偿失。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

老友可能会为你带来意想不到的机会，你可要好好把握。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

出门在外时，务必要小心看管自己的财物，以免蒙受损失。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人红是非多，你在好运时更要保持低调，以免惹来一身麻烦。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

守得云开见月明，只要有恒心及耐性，厄运很快就会离你而去。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

健康是你自己的，若你不懂得照顾，别人也无法帮得上忙。