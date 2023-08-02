8月2日（农历六月十六）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、出海、议事、扫舍、园艺、投资
忌：立约、水电维修、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事业一帆风顺，不妨与家人分享喜悦，以促进彼此感情。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
十赌九输，沉迷于赌博，最后受害的不单是自己，还有家人。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不要对伴侣、家人乱发脾气，这将会严重影响你们的感情。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
钱虽重要，但也不要为了钱财而影响与别人的感情。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
终于盼到爱情开花结果的时候，你可要小心呵护这段感情。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
财多身弱，在赚钱的同时，也别忽略了对身体健康的照顾。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
健康就是财富，千万不要因为事业而忽略了健康，得不偿失。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
老友可能会为你带来意想不到的机会，你可要好好把握。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
出门在外时，务必要小心看管自己的财物，以免蒙受损失。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人红是非多，你在好运时更要保持低调，以免惹来一身麻烦。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
守得云开见月明，只要有恒心及耐性，厄运很快就会离你而去。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
健康是你自己的，若你不懂得照顾，别人也无法帮得上忙。