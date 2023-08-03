8月3日（农历六月十七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、祈福、施济、庆功、会友、扫舍
忌：旅行、诉讼、养宠物、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
感情需要时间去灌溉，不要老是以忙为借口而忽略了你的伴侣。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
时间就是金钱，唯有好好安排时间，才能为你带来更大的收益。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
出门在外，要懂得控制花费，减少不必要的开销。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
出国旅行时，要注意饮食卫生，以免食物中毒，破坏了兴致。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
借酒浇愁愁更愁，喝酒不能帮你解决问题，勇敢面对才是上策。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
适当的应酬是必要的，但是千万不要过度。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
你是学生，必须弄清楚职责所在，切勿因感情而影响学业。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
事业与家庭两头烧，让你吃不消，你要在时间分配上小心拿捏。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
家人是你达成梦想的最大动力，好好珍惜他们所给予的支持。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
家人才是你最大的支持来源，建议你多抽空陪陪家人。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
家家有本难念的经，只要用心经营，任何误会都能顺利化解。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
运势有如乌云密布，建议你出国旅行，转转自己的运势。