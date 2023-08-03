8月3日（农历六月十七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、庆功、会友、扫舍

忌：旅行、诉讼、养宠物、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

感情需要时间去灌溉，不要老是以忙为借口而忽略了你的伴侣。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

时间就是金钱，唯有好好安排时间，才能为你带来更大的收益。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

出门在外，要懂得控制花费，减少不必要的开销。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

出国旅行时，要注意饮食卫生，以免食物中毒，破坏了兴致。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

借酒浇愁愁更愁，喝酒不能帮你解决问题，勇敢面对才是上策。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

适当的应酬是必要的，但是千万不要过度。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

你是学生，必须弄清楚职责所在，切勿因感情而影响学业。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

事业与家庭两头烧，让你吃不消，你要在时间分配上小心拿捏。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

家人是你达成梦想的最大动力，好好珍惜他们所给予的支持。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

家人才是你最大的支持来源，建议你多抽空陪陪家人。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

家家有本难念的经，只要用心经营，任何误会都能顺利化解。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运势有如乌云密布，建议你出国旅行，转转自己的运势。