8月4日（农历六月十八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、搬家、水电维修、安葬、修墓
忌：立约、动土、投资、美容
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
运气不好，也不要乱发脾气，心平气和才能挽救劣势。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
凡事宜三思而后行，若盲目地跟从大家，将会使你失去方向。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
当机会来时，你要及时把握，犹豫不决只会使你错失良机。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
忠言逆耳，但若你能够接受并改进，将对你有很大的益处。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
和气生财，若想达到双赢的局面，就避免数落你的合作伙伴了。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
三人行，必有我师，学习别人的优点，并改正自己的缺点。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
平日就应该在生理和心理方面做好准备，以更从容地面对挑战。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，没有人会永远处在高峰，运势好时更要懂得谦虚。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
凡事都要小心为上，鲁莽只会为你带来巨大的损失。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
感情是不能勉强的，该下决定的时候，就别再拖延彼此的时间。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
投资自带风险，要深思熟虑后，才做出投资决策。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
三思而后行的多方考虑虽好，但是当机会来时，就不要迟疑。