8月4日（农历六月十八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、搬家、水电维修、安葬、修墓

忌：立约、动土、投资、美容

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

运气不好，也不要乱发脾气，心平气和才能挽救劣势。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

凡事宜三思而后行，若盲目地跟从大家，将会使你失去方向。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

当机会来时，你要及时把握，犹豫不决只会使你错失良机。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

忠言逆耳，但若你能够接受并改进，将对你有很大的益处。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

和气生财，若想达到双赢的局面，就避免数落你的合作伙伴了。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

三人行，必有我师，学习别人的优点，并改正自己的缺点。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

平日就应该在生理和心理方面做好准备，以更从容地面对挑战。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，没有人会永远处在高峰，运势好时更要懂得谦虚。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

凡事都要小心为上，鲁莽只会为你带来巨大的损失。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

感情是不能勉强的，该下决定的时候，就别再拖延彼此的时间。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

投资自带风险，要深思熟虑后，才做出投资决策。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

三思而后行的多方考虑虽好，但是当机会来时，就不要迟疑。