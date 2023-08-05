8月5日（农历六月十九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、旅行、开市、上任

忌：诉讼、动土、园艺、修墓

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运势低时，更要好好充实自己，为未来做好准备。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无须理会别人的闲言闲语，也没必要辩解，这样只会越描越黑。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

大事化小，小事化无，多体谅别人，将为你带来更大的益处。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别太放纵自己，节制些，以免做出任何让你后悔莫及的事。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

过于忙碌将有损你的健康，影响工作表现，你还是多多休息吧！

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

宜多留意身体泌尿系统，若感到有任何不妥，最好尽早求医。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你该好好栽培新人，公司的运作才能继续维持下去。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

赚钱的机会、管道虽多，但要谨慎选择，以免见财化水。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

家有一老，如有一宝，善待父母，不要等到失去后才来后悔。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小小的决定都有可能改变整个局势，凡事三思而后行才好。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

财务方面可能会出现问题，建议你在花费时，三思而后行。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

树大招风，运势好时更要保持低调，以免遭人嫉妒，惹来麻烦。