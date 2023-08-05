8月5日（农历六月十九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、祈福、施济、旅行、开市、上任
忌：诉讼、动土、园艺、修墓
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运势低时，更要好好充实自己，为未来做好准备。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无须理会别人的闲言闲语，也没必要辩解，这样只会越描越黑。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
大事化小，小事化无，多体谅别人，将为你带来更大的益处。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别太放纵自己，节制些，以免做出任何让你后悔莫及的事。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
过于忙碌将有损你的健康，影响工作表现，你还是多多休息吧！
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
宜多留意身体泌尿系统，若感到有任何不妥，最好尽早求医。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你该好好栽培新人，公司的运作才能继续维持下去。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
赚钱的机会、管道虽多，但要谨慎选择，以免见财化水。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
家有一老，如有一宝，善待父母，不要等到失去后才来后悔。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小小的决定都有可能改变整个局势，凡事三思而后行才好。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
财务方面可能会出现问题，建议你在花费时，三思而后行。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
树大招风，运势好时更要保持低调，以免遭人嫉妒，惹来麻烦。