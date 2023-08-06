8月6日（农历六月二十）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、施济、求医、开市、装修

忌：安床、出海、买车

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

好的开始是成功的一半，宜继续维持水平，以取得更好的成绩！

牛

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

花开花谢终有时，不要太执着于过去的一切，要勇于面对未来。

虎

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

无论好事、坏事，都有终结的一天，不要把一切看得太重。

兔

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

若对下属存有怀疑，将会影响团队精神，不妨多了解对方吧！

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

当同事有压力时，最好避免说风凉话，以免影响彼此间的情谊。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

独乐乐不如众乐乐，与别人一同分享喜事，将让你更快乐。

马

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

平时就要未雨绸缪，多储蓄，避免把钱花在不必要的事物上。

羊

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

勇于认错将能够获得别人的原谅，推卸责任只会遭人唾弃。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

向上司展示才华时，一定要适可而止，以免引起同事的不满。

鸡

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

家中的事影响了你的心情，若不解决，将会带来极大的麻烦。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

不要为了面子而不向人寻求支援，有善心的人其实不少。

猪

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

悲观者在机会中看到危难，而乐观者则看到机会。