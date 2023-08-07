8月7日（农历六月廿一）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

保持中立，偏袒任何一方都会为自己惹来麻烦。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若要梦想成真，就不要半途而废，努力将它实现吧！

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

何必为小事而不开心？悲伤只会缩短你快乐的时间。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

对于突如其来的问题，你必须马上解决，否则将会后患无穷。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

经验比金钱更可贵，只要有好的经验，金钱必定随之而来。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

把想法变成行动不容易，但只要有决心，没有什么是不可能的。

马

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

为防惹上官非，在签署与金钱有关的合约时，你必须小心拿捏。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

机会只有一次，若不懂得把握，就只能眼睁睁地看它溜走。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

患难见真情，真正的朋友是不会弃你于不顾的，向他们求助吧！

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨多吃蔬果、运动，以饮食、生活习惯来改善你的健康。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

该面对的总要面对，你不能当作什么事都没发生过。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运势不佳，你最好避免做高风险的投资，否则将后悔莫及。