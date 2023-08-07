每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月7日 5:00 AM

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8月7日（农历六月廿一）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

保持中立，偏袒任何一方都会为自己惹来麻烦。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若要梦想成真，就不要半途而废，努力将它实现吧！

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

何必为小事而不开心？悲伤只会缩短你快乐的时间。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

对于突如其来的问题，你必须马上解决，否则将会后患无穷。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

经验比金钱更可贵，只要有好的经验，金钱必定随之而来。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

把想法变成行动不容易，但只要有决心，没有什么是不可能的。

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

为防惹上官非，在签署与金钱有关的合约时，你必须小心拿捏。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

机会只有一次，若不懂得把握，就只能眼睁睁地看它溜走。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

患难见真情，真正的朋友是不会弃你于不顾的，向他们求助吧！

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨多吃蔬果、运动，以饮食、生活习惯来改善你的健康。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

该面对的总要面对，你不能当作什么事都没发生过。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运势不佳，你最好避免做高风险的投资，否则将后悔莫及。

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