8月7日（农历六月廿一）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
保持中立，偏袒任何一方都会为自己惹来麻烦。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若要梦想成真，就不要半途而废，努力将它实现吧！
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
何必为小事而不开心？悲伤只会缩短你快乐的时间。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
对于突如其来的问题，你必须马上解决，否则将会后患无穷。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
经验比金钱更可贵，只要有好的经验，金钱必定随之而来。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
把想法变成行动不容易，但只要有决心，没有什么是不可能的。
马
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
为防惹上官非，在签署与金钱有关的合约时，你必须小心拿捏。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
机会只有一次，若不懂得把握，就只能眼睁睁地看它溜走。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
患难见真情，真正的朋友是不会弃你于不顾的，向他们求助吧！
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨多吃蔬果、运动，以饮食、生活习惯来改善你的健康。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
该面对的总要面对，你不能当作什么事都没发生过。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
运势不佳，你最好避免做高风险的投资，否则将后悔莫及。