每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年8月8日 5:00 AM

字体大小:

8月8日（农历六月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

跌倒了再爬起来，只要不放弃，目标很快就会达到。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

把目标定得高一点，并要求自己做得更好，成功就在不远处。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事只要认真看待，提早做好准备，就没有什么事能难倒你。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事业运佳，对你的财运有帮助，但是你必须确保使用适当的方式。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

失败是一次学习的机会，因此千万不要沮丧。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

你必须以身作则，否则就无法要求下属做得更好。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

仍在求学的朋友，今天将会有不错的表现，好好加油！

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

获得好处的时候，也不要得意忘形，否则将有可能见财化水。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

家人是最对你不离不弃的，有什么问题不妨对他们直言。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

胜败乃兵家常事，与其埋怨，不如想想制胜的办法。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

知人者智，自知者明，不妨多花些时间认识自己、反省自己。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

虽说能者多劳，但你切勿因此而样样事都接过来做，影响健康。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容