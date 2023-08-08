8月8日（农历六月廿二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
跌倒了再爬起来，只要不放弃，目标很快就会达到。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
把目标定得高一点，并要求自己做得更好，成功就在不远处。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事只要认真看待，提早做好准备，就没有什么事能难倒你。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
事业运佳，对你的财运有帮助，但是你必须确保使用适当的方式。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
失败是一次学习的机会，因此千万不要沮丧。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
你必须以身作则，否则就无法要求下属做得更好。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
仍在求学的朋友，今天将会有不错的表现，好好加油！
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
获得好处的时候，也不要得意忘形，否则将有可能见财化水。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
家人是最对你不离不弃的，有什么问题不妨对他们直言。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
胜败乃兵家常事，与其埋怨，不如想想制胜的办法。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
知人者智，自知者明，不妨多花些时间认识自己、反省自己。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
虽说能者多劳，但你切勿因此而样样事都接过来做，影响健康。