8月8日（农历六月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

跌倒了再爬起来，只要不放弃，目标很快就会达到。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

把目标定得高一点，并要求自己做得更好，成功就在不远处。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事只要认真看待，提早做好准备，就没有什么事能难倒你。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事业运佳，对你的财运有帮助，但是你必须确保使用适当的方式。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

失败是一次学习的机会，因此千万不要沮丧。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

你必须以身作则，否则就无法要求下属做得更好。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

仍在求学的朋友，今天将会有不错的表现，好好加油！

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

获得好处的时候，也不要得意忘形，否则将有可能见财化水。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

家人是最对你不离不弃的，有什么问题不妨对他们直言。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

胜败乃兵家常事，与其埋怨，不如想想制胜的办法。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

知人者智，自知者明，不妨多花些时间认识自己、反省自己。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

虽说能者多劳，但你切勿因此而样样事都接过来做，影响健康。