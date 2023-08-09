8月9日（农历六月廿三）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、养宠物、美容
忌：婚嫁、安床、求医、开市、置产
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
你最好珍惜身边的人，并向他们表达你的关心。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
家人之间不管有什么新仇旧恨，大家一起吃饭就能把一切化解。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
养精蓄锐，时机一到，就大显身手，让大家见识到你的才能。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
每件事都是息息相关的，只要用心观察并运用，就能取得成效。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
虽是美食当前，你也必须要自制，以免病从口入，有损健康。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
知者不言，言者不知，因此在说话的时候，要小心斟酌。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一笑解千愁，你要改变你的情绪与态度，才能解开一切烦恼。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
了解一个人不能单凭外表，而是要通过时间来观察。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若无法对所犯下的过失释怀，你将永远活在内疚与忧郁之中。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
改变自己不易，更何况是要求别人改变，你还是实际些吧！
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
饮食方面要特别注意，特别是未经煮熟的海鲜。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
唯有循序渐进，方能够助你大获全胜。