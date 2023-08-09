8月9日（农历六月廿三）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、养宠物、美容

忌：婚嫁、安床、求医、开市、置产

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你最好珍惜身边的人，并向他们表达你的关心。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

家人之间不管有什么新仇旧恨，大家一起吃饭就能把一切化解。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

养精蓄锐，时机一到，就大显身手，让大家见识到你的才能。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

每件事都是息息相关的，只要用心观察并运用，就能取得成效。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

虽是美食当前，你也必须要自制，以免病从口入，有损健康。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

知者不言，言者不知，因此在说话的时候，要小心斟酌。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

一笑解千愁，你要改变你的情绪与态度，才能解开一切烦恼。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

了解一个人不能单凭外表，而是要通过时间来观察。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若无法对所犯下的过失释怀，你将永远活在内疚与忧郁之中。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

改变自己不易，更何况是要求别人改变，你还是实际些吧！

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

饮食方面要特别注意，特别是未经煮熟的海鲜。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

唯有循序渐进，方能够助你大获全胜。