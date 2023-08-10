8月10日（农历六月廿四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、旅行、庆功、开市、立约、会友

忌：求医、议事、修墓

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

静下心来听取另一半的意见，只有了解，才能减少不必要的纠纷。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

成功靠的是努力，而非侥幸，你一定要持之以恒，绝不可偷懒。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

健康不是永恒的，减少应酬，饮酒过量将会严重影响你的健康。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

说话之前，先想清楚，以免因一时不慎而得罪别人。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

物质享受不能带来精神上的满足，别浪费钱在无谓的消费上了！

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

面对问题时要保持冷静，只有平心静气，才能想到更好的法子。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其尝试批判或控制别人的人生，不如多花些时间关心他人。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不到紧要关头，绝对不能把自己辛苦存来的钱，随意散尽。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小赌怡情，只要你懂得适可而止，就不用担心会陷入赌海里。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不妨给彼此多一点空间，什么都管，反而会引起强烈的反弹。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

凡事宜顺其自然，想得越多，反而会使你在困境里越陷越深。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

家庭与事业缺一不可，因此务必要取得平衡，不可厚此薄彼。