8月10日（农历六月廿四）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、旅行、庆功、开市、立约、会友
忌：求医、议事、修墓
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
静下心来听取另一半的意见，只有了解，才能减少不必要的纠纷。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
成功靠的是努力，而非侥幸，你一定要持之以恒，绝不可偷懒。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
健康不是永恒的，减少应酬，饮酒过量将会严重影响你的健康。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
说话之前，先想清楚，以免因一时不慎而得罪别人。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
物质享受不能带来精神上的满足，别浪费钱在无谓的消费上了！
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
面对问题时要保持冷静，只有平心静气，才能想到更好的法子。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其尝试批判或控制别人的人生，不如多花些时间关心他人。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不到紧要关头，绝对不能把自己辛苦存来的钱，随意散尽。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小赌怡情，只要你懂得适可而止，就不用担心会陷入赌海里。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不妨给彼此多一点空间，什么都管，反而会引起强烈的反弹。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
凡事宜顺其自然，想得越多，反而会使你在困境里越陷越深。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
家庭与事业缺一不可，因此务必要取得平衡，不可厚此薄彼。