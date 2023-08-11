8月11日（农历六月廿五）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、出海、议事、投资、进修

忌：开市、装修、动土、交易、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要随便接受别人的好处，否则将会惹祸上身。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

出国旅行之前要谨慎安排，不要因为疏忽而导致状况百出。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

实际些，不要以金子来补面子，它只会让你陷得更深。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

守得云开见月明，拨开云雾，就能见到好运正向你招手。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

得过且过，将会把生活搞得更糟，你要积极掌握自己的人生。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人心不足蛇吞象，奉劝你切勿贪心，以免到头来一场空。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不要等到事情无法挽回后，才来后悔，事先预备才是根本。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

进可攻，退可守，凡事都要给自己留有退路，以免全军覆没。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

唯有接受别人的批评，不断反省，才能让你走得更远。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若想达到双赢的局面，就应该多为双方的利益着想。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

万事以和为贵，不要为了别人而与上司过意不去。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

笑口常开，笑一笑，烦恼全消，人也活得更开心。