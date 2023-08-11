8月11日（农历六月廿五）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、出海、议事、投资、进修
忌：开市、装修、动土、交易、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要随便接受别人的好处，否则将会惹祸上身。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
出国旅行之前要谨慎安排，不要因为疏忽而导致状况百出。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
实际些，不要以金子来补面子，它只会让你陷得更深。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
守得云开见月明，拨开云雾，就能见到好运正向你招手。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
得过且过，将会把生活搞得更糟，你要积极掌握自己的人生。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人心不足蛇吞象，奉劝你切勿贪心，以免到头来一场空。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不要等到事情无法挽回后，才来后悔，事先预备才是根本。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
进可攻，退可守，凡事都要给自己留有退路，以免全军覆没。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
唯有接受别人的批评，不断反省，才能让你走得更远。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若想达到双赢的局面，就应该多为双方的利益着想。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
万事以和为贵，不要为了别人而与上司过意不去。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
笑口常开，笑一笑，烦恼全消，人也活得更开心。