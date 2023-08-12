8月12日（农历六月廿六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

泥菩萨过江，自身难保，在这艰辛的一刻，你最好少管闲事。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

钱财乃身外之物，不要过于斤斤计较，否则将难以得到尊重。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不偏不倚，保持中立，才能助你看清楚事情的真相。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

保留体力，不要让自己过度疲劳，为即将到来的机会做好准备。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

若想左右逢源，那么做事时，就要尽量面面俱到。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要你懂得把握机会，再加上不轻言放弃的执着，成功在望。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

人逢喜事精神爽，遇上好运时，你要好好珍惜及把握！

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

今天可尝试做些小投资，将有意想不到的收获。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

花时间装扮自己，容光焕发的你，将吸引到更多贵人的帮助。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

人的一生无法重来，做自己想做的事，不要留下遗憾。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

善待下属，否则他们随时会成为你事业的绊脚石。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

病从口入，祸从口出，除了要注意饮食，更要注意平时的言行。