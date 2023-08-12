8月12日（农历六月廿六）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
泥菩萨过江，自身难保，在这艰辛的一刻，你最好少管闲事。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
钱财乃身外之物，不要过于斤斤计较，否则将难以得到尊重。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不偏不倚，保持中立，才能助你看清楚事情的真相。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
保留体力，不要让自己过度疲劳，为即将到来的机会做好准备。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
若想左右逢源，那么做事时，就要尽量面面俱到。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
只要你懂得把握机会，再加上不轻言放弃的执着，成功在望。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
人逢喜事精神爽，遇上好运时，你要好好珍惜及把握！
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
今天可尝试做些小投资，将有意想不到的收获。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
花时间装扮自己，容光焕发的你，将吸引到更多贵人的帮助。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
人的一生无法重来，做自己想做的事，不要留下遗憾。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
善待下属，否则他们随时会成为你事业的绊脚石。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
病从口入，祸从口出，除了要注意饮食，更要注意平时的言行。