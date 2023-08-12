每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月12日 5:00 AM

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8月12日（农历六月廿六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

泥菩萨过江，自身难保，在这艰辛的一刻，你最好少管闲事。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

钱财乃身外之物，不要过于斤斤计较，否则将难以得到尊重。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不偏不倚，保持中立，才能助你看清楚事情的真相。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

保留体力，不要让自己过度疲劳，为即将到来的机会做好准备。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

若想左右逢源，那么做事时，就要尽量面面俱到。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要你懂得把握机会，再加上不轻言放弃的执着，成功在望。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

人逢喜事精神爽，遇上好运时，你要好好珍惜及把握！

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

今天可尝试做些小投资，将有意想不到的收获。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

花时间装扮自己，容光焕发的你，将吸引到更多贵人的帮助。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

人的一生无法重来，做自己想做的事，不要留下遗憾。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

善待下属，否则他们随时会成为你事业的绊脚石。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

病从口入，祸从口出，除了要注意饮食，更要注意平时的言行。

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