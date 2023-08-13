8月13日（农历六月廿七）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

高兴时别开怀畅饮，要注意自己和朋友的安全。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

有些事，若你不懂得去争取的话，你永远也不可能得到。

虎

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

多听、多想、多看，才能对你的创作有帮助。

兔

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

人无远虑，必有近忧，许多事要未雨绸缪，不要临时抱佛脚。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：中

天生我材必有用，每个人各有所长，千万不要小看自己的能力。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：中

祸不单行的一天，建议你凡事保持低调，才能减低厄运的影响。

马

运气：中 健康：中

事业：凶 财运：吉

饭可以乱吃，但话不可乱说，未经确定的事，你最好只字不提。

羊

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

凡事有备无患，就算鸿运当头，也要做好万全之策。

猴

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

虽然没有燃眉之急，但也不该放纵，一切要按部就班。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不怕一万，只怕万一，做好万全之策，才能安心。

狗

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

杀鸡焉用牛刀，一些小事亲力亲为就好，何须劳师动众？

猪

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

敢于追求梦想的人，容易获得别人的敬佩与尊重。