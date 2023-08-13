每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月13日 5:00 AM

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8月13日（农历六月廿七）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中　健康：中

事业：中　财运：凶

高兴时别开怀畅饮，要注意自己和朋友的安全。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

有些事，若你不懂得去争取的话，你永远也不可能得到。

运气：中　健康：中

事业：中　财运：凶

多听、多想、多看，才能对你的创作有帮助。

运气：吉　健康：中

事业：中　财运：中

人无远虑，必有近忧，许多事要未雨绸缪，不要临时抱佛脚。

运气：凶　健康：凶

事业：凶　财运：中

天生我材必有用，每个人各有所长，千万不要小看自己的能力。

运气：凶　健康：凶

事业：凶　财运：中

祸不单行的一天，建议你凡事保持低调，才能减低厄运的影响。

运气：中　健康：中

事业：凶　财运：吉

饭可以乱吃，但话不可乱说，未经确定的事，你最好只字不提。

运气：吉　健康：吉

事业：中　财运：吉

凡事有备无患，就算鸿运当头，也要做好万全之策。

运气：中　健康：中

事业：中　财运：凶

虽然没有燃眉之急，但也不该放纵，一切要按部就班。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

不怕一万，只怕万一，做好万全之策，才能安心。

运气：吉　健康：中

事业：中　财运：中

杀鸡焉用牛刀，一些小事亲力亲为就好，何须劳师动众？

运气：吉　健康：中

事业：中　财运：中

敢于追求梦想的人，容易获得别人的敬佩与尊重。

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