8月13日（农历六月廿七）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
高兴时别开怀畅饮，要注意自己和朋友的安全。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
有些事，若你不懂得去争取的话，你永远也不可能得到。
虎
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
多听、多想、多看，才能对你的创作有帮助。
兔
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：中
人无远虑，必有近忧，许多事要未雨绸缪，不要临时抱佛脚。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：中
天生我材必有用，每个人各有所长，千万不要小看自己的能力。
蛇
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：中
祸不单行的一天，建议你凡事保持低调，才能减低厄运的影响。
马
运气：中 健康：中
事业：凶 财运：吉
饭可以乱吃，但话不可乱说，未经确定的事，你最好只字不提。
羊
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
凡事有备无患，就算鸿运当头，也要做好万全之策。
猴
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
虽然没有燃眉之急，但也不该放纵，一切要按部就班。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
不怕一万，只怕万一，做好万全之策，才能安心。
狗
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：中
杀鸡焉用牛刀，一些小事亲力亲为就好，何须劳师动众？
猪
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：中
敢于追求梦想的人，容易获得别人的敬佩与尊重。