8月13日至8月19日
白羊座
谦虚态度让你更受欢迎，遇状况冷静才能解决问题。
幸运色：灰色
幸运数字：8
金牛座
爱情和贵人运旺盛，关键时刻获得意想不到的帮助。
幸运色：粉红色
幸运数字：9
双子座
面对工作信心十足，能力获上司赏识，财运不稳定。
幸运色：金色
幸运数字：2
巨蟹座
调整好心态，休息好了才能理性判断，投资要谨慎。
幸运色：青色
幸运数字：5
狮子座
面对挑战别退缩，感情要学会付出，不应盲目求财。
幸运色：橘色
幸运数字：3
处女座
事业、爱情皆丰收，多了解新资讯，才能带来财运。
幸运色：紫色
幸运数字：4
天秤座
适当地为身体补充营养，精神饱满办事效率才会高。
幸运色：黄色
幸运数字：9
天蝎座
做好份内事，少参与他人讨论，小心惹来钱财纠纷。
幸运色：蓝色
幸运数字：8
射手座
工作再忙也不应忽略家人伴侣，投资应先看准时机。
幸运色：白色
幸运数字：6
摩羯座
多运用人际关系可化解难题，要学会克制负面情绪。
幸运色：黑色
幸运数字：7
水瓶座
处理人际关系得心应手，结识贵人，累积人脉资源。
幸运色 : 棕色
幸运数字：0
双鱼座
浪漫无处不在，爱情有惊喜，须看清形势再做投资。
幸运色：红色
幸运数字：1