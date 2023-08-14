8月14日（农历六月廿八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、出海、求医、庆功、议事

忌：旅行、立约、投资

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

这阵子可能无法专心工作、读书，建议你把心定一定。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

在家靠父母，出外靠朋友，因此在交友的时候必须慎选。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

长辈给你的劝告，切勿当成耳边风。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

心存善念，一切灾难都会过去。乐观些，迎接多姿多彩的生活。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一山还有一山高，不要因为一点小成就，便感到自豪。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要在意别人的想法，只要认为是对的，就勇往直前。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

从事危险性高的工作时要专心一致，以免发生意外。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要因为别人的一点甜头，就把他视为知己。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多加休息，不要日夜颠倒，否则赚再多的钱也于事无补。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

吉星高照的你，可要把握时机，迅速做出重要的决定。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

财运不济的你，在借钱救济别人前，最好先衡量自己的能力。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

清者自清，别人对你的不满和中伤，最好一笑置之。