8月14日（农历六月廿八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、出海、求医、庆功、议事
忌：旅行、立约、投资
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
这阵子可能无法专心工作、读书，建议你把心定一定。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
在家靠父母，出外靠朋友，因此在交友的时候必须慎选。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
长辈给你的劝告，切勿当成耳边风。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
心存善念，一切灾难都会过去。乐观些，迎接多姿多彩的生活。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一山还有一山高，不要因为一点小成就，便感到自豪。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要在意别人的想法，只要认为是对的，就勇往直前。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
从事危险性高的工作时要专心一致，以免发生意外。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要因为别人的一点甜头，就把他视为知己。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多加休息，不要日夜颠倒，否则赚再多的钱也于事无补。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
吉星高照的你，可要把握时机，迅速做出重要的决定。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
财运不济的你，在借钱救济别人前，最好先衡量自己的能力。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
清者自清，别人对你的不满和中伤，最好一笑置之。