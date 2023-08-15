8月15日（农历六月廿九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：出海、庆功、开市、议事、会友、进修

忌：旅行、搬家、园艺、买车

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

在与人商讨时，要心平气和，否则将有可能闹得不欢而散。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

小不忍则乱大谋，为大局着想而忍耐，才能成就大事业。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

任何事皆宜顺其自然，强求是得不到快乐的。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

得饶人处且饶人，肚量大些，这样才会让你的生活过得更快乐。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

与其浪费时间埋怨自己不够健康，不如好好运动，弥补一切。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨在家里舒舒服服地看书、听音乐，好好放松。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

小病不医终成大病，不要忽略了身体发出的讯号，尽早求医。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

是敌是友，还难以分辨，你最好按兵不动，静观其变。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运气虽好，仍要提高警惕，以免让自己坠入别人预设的圈套内。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

仍在求学的朋友，在功课上将会有不俗的表现，努力冲刺吧！

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

上司下属之间要保持适当的距离，以免因私人交情而影响公事。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

立场虽然要坚定，但切勿显得太固执，不然会引起他人的反感。