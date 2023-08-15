8月15日（农历六月廿九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：出海、庆功、开市、议事、会友、进修
忌：旅行、搬家、园艺、买车
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
在与人商讨时，要心平气和，否则将有可能闹得不欢而散。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
小不忍则乱大谋，为大局着想而忍耐，才能成就大事业。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
任何事皆宜顺其自然，强求是得不到快乐的。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
得饶人处且饶人，肚量大些，这样才会让你的生活过得更快乐。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
与其浪费时间埋怨自己不够健康，不如好好运动，弥补一切。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨在家里舒舒服服地看书、听音乐，好好放松。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
小病不医终成大病，不要忽略了身体发出的讯号，尽早求医。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
是敌是友，还难以分辨，你最好按兵不动，静观其变。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运气虽好，仍要提高警惕，以免让自己坠入别人预设的圈套内。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
仍在求学的朋友，在功课上将会有不俗的表现，努力冲刺吧！
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
上司下属之间要保持适当的距离，以免因私人交情而影响公事。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
立场虽然要坚定，但切勿显得太固执，不然会引起他人的反感。