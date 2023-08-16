8月16日（农历七月初一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、施济、旅行、诉讼、开市

忌：装修、买车、上市、养宠物

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

助人为快乐之本，特别是运气不好时，有助于转变你的运势。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有些事无需辩解，只会越辩越乱，就让时间来证明一切吧！

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

空有想法是不够的，你还要有行动力，才能实现梦想。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

远足、旅行时要多留意安全，特别是在饮食卫生方面。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽说小财不出，大财不入，但过于大方反会使你的财务陷入困境。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

好的开始就是成功的一半，忘记过去，一切重新开始。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

一心一意对待自己的伴侣，千万不要抱着骑驴找马的心态。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

浪漫能够为你的恋情加分，对于另一半，别吝啬显示你的浪漫。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若不想与伴侣“反目”，那就多花些时间陪陪对方。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

胜不骄，败不馁，平常心对待成败得失，你会更豁达、开心。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽是胜券在握，但你仍不能放松，以免最后一分钟出差错。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

下班了就该好好休息，不要再被无谓的事所困扰。