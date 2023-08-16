8月16日（农历七月初一）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、祈福、施济、旅行、诉讼、开市
忌：装修、买车、上市、养宠物
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
助人为快乐之本，特别是运气不好时，有助于转变你的运势。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有些事无需辩解，只会越辩越乱，就让时间来证明一切吧！
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
空有想法是不够的，你还要有行动力，才能实现梦想。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
远足、旅行时要多留意安全，特别是在饮食卫生方面。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
虽说小财不出，大财不入，但过于大方反会使你的财务陷入困境。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
好的开始就是成功的一半，忘记过去，一切重新开始。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
一心一意对待自己的伴侣，千万不要抱着骑驴找马的心态。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
浪漫能够为你的恋情加分，对于另一半，别吝啬显示你的浪漫。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若不想与伴侣“反目”，那就多花些时间陪陪对方。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
胜不骄，败不馁，平常心对待成败得失，你会更豁达、开心。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽是胜券在握，但你仍不能放松，以免最后一分钟出差错。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
下班了就该好好休息，不要再被无谓的事所困扰。