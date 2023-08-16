每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月16日 5:00 AM

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8月16日（农历七月初一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、施济、旅行、诉讼、开市

忌：装修、买车、上市、养宠物

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

助人为快乐之本，特别是运气不好时，有助于转变你的运势。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有些事无需辩解，只会越辩越乱，就让时间来证明一切吧！

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

空有想法是不够的，你还要有行动力，才能实现梦想。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

远足、旅行时要多留意安全，特别是在饮食卫生方面。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽说小财不出，大财不入，但过于大方反会使你的财务陷入困境。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

好的开始就是成功的一半，忘记过去，一切重新开始。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

一心一意对待自己的伴侣，千万不要抱着骑驴找马的心态。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

浪漫能够为你的恋情加分，对于另一半，别吝啬显示你的浪漫。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若不想与伴侣“反目”，那就多花些时间陪陪对方。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

胜不骄，败不馁，平常心对待成败得失，你会更豁达、开心。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽是胜券在握，但你仍不能放松，以免最后一分钟出差错。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

下班了就该好好休息，不要再被无谓的事所困扰。

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